На Буковині втричі зросла кількість заражених коронавірусом дітей



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На Буковині втричі зросла кількість заражених коронавірусом дітей

70% від усіх, хто занедужав, - це діти старшого шкільного віку

Увечері п'ятниці, 28 серпня, у Чернівецькій області наявність нового типу коронавірусу Covid-19 підтвердили у 142 людей, тоді як лабораторний центр опрацював 658 зразків.

Про це повідомили на сайті Чернівецької облдержадміністрації.

«Із початку епідемії коронавірусу у Чернівецькій області 8% від усіх хворих складають діти. Відсоток невеликий, проте за останні два тижні кількість недужих на Covid-19 дітей зросла утричі. Тож розпочати навчальний рік дистанційно у районах, які потрапили до «червоної» зони карантину, вочевидь, є правильним рішенням», - заявив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

Зазначається, що 70% від усіх, хто занедужав, - це діти старшого шкільного віку.

Водночас впродовж доби на Буковині від нового захворювання одужали 69 буковинців.

За даними Чернівецької ОДА, в області зафіксували ще один летальний випадок серед пацієнтів із підтверженим Covid-19: помер 56-річний мешканець Глибоцького району, який мав важку двобічну пневмонію та супутні недуги, зокрема ішемію, стенокардію, цукровий діабет. У нього також розвинувся тромбоз глибоких вен лівого передпліччя. Пацієнт понад тиждень лікувався у реанімації, був підключений до апарату штучної вентиляції легень.

Станом на 28 серпня у буковинських лікарнях перебувають 604 людини. У 371 пацієнта підтвердили коронавірус. Стан 50 хворих медики оцінюють як важкий.

Загалом від початку спалаху на Буковині новим типом коронавірусу заразилася 9 997 людей. Серед них 274 пацієнти померли від ускладнень захворювання, тоді як 6 161 - одужав.

Коронавірус в Україні

Всього 114497

Хворіють 56963

Одужали 55083

Померли 2451

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Зазначимо, що в Україні станом на ранок 28 серпня зафіксований антирекорд захворюваності коронавірусом. За минулу добу захворіли 2 438 людей, це на 464 людини більше, ніж учора (1 974). Загалом від початку пандемії одужало 55 083 людей, за минулу добу 866 осіб (вчора 763). Померло від початку епідемії 2 451 людина, за добу 48 – (вчора 49). Від початку пандемії захворіли 114 497 українців.