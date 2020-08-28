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    У світі

    Угорщина закриває кордони для іноземців

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    Угорщина закриває кордони для іноземців - Угорщина закриває кордони для іноземців
    Угорщина закриває кордони для іноземців

    Виключення для в'їзду в країну зроблять для військових конвоїв та гуманітарного транзиту, а також для ділових чи дипломатичних поїздок

    Уряд Угорщини прийняв рішення закрити кордони для іноземців з 1 вересня. Такі заходи будуть вжиті для стримування поширення Covid-19.

    Про це повідомляє Reuters.

    Також громадяни країни, які повертаються з-за кордону, будуть поміщені на двотижневий карантин, однак вони його можуть уникнути, якщо нададуть два негативних тестів на коронавірус.

    Крім того, виключення для в'їзду в країну зроблять для військових конвоїв та гуманітарного транзиту, а також для ділових чи дипломатичних поїздок.

    В останні дні в Угорщині реєструють все більше нових заражень. У п'ятницю повідомлялося про 132 нових випадків зараження, в четвер - 91, днем раніше - 73. Показник за минулу добу став найвищим для Угорщини з піку пандемії.

    У загальній складності в Угорщині зареєстровано 5,5 тисячі випадків Covid-19, близько 600 осіб померли.

    Угорщина карантин коронавірус
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