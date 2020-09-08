На Буковині знову виявили понад 150 інфікованих Covid-19



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На Буковині знову виявили понад 150 інфікованих Covid-19

Кількість випадків інфікування коронавірусом на Буковині наближається до 11,5 тис.

Увечері понеділка, 7 вересня, у Чернівецькій області наявність нового типу коронавірусу Covid–19 підтвердили у 159 людей, тоді як лабораторний центр опрацював 576 зразків.

Про це повідомили на сайті Чернівецької облдержадміністрації.

«350 активних хворих із Covid–19 на 100 тисяч населення за останні 14 днів. Такий зараз показник у Чернівцях. На другому місці Кіцманський район, тут інцидентність складає 307, на третьому – Герцаївщина, у якої за два тижні 255 недужих на 100 тисяч», – наголосив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

Водночас впродовж доби на Буковині від нового захворювання одужали 39 осіб.

За даними Чернівецької ОДА, в області зафіксували ще один летальний випадок серед пацієнтів із підтверженим Covid–19: помер 50–річний мешканець Новоселицького району, який, окрім коронавірусу, мав двобічну пневмонію. Чоловік перебував у важкому стані та лікувався у реанімації.

Станом на 7 вересня у буковинських лікарнях перебувають 595 людей. У 352 пацієнтів підтвердили коронавірус. Стан 62 хворих медики оцінюють як важкий.

«З них у реанімаціях – 46, на апаратах штучної вентиляції легень – 5», – розповіли в облдержадміністрації.

Загалом від початку спалаху на Буковині новим типом коронавірусу заразилася 11 431 людина. Серед них 302 пацієнти померли від ускладнень захворювання, тоді як 6 689 – одужали.