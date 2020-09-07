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    Ольга Фреймут одужала від коронавірусу і розповіла про симптоми

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    Ольга Фреймут одужала від коронавірусної хвороби - Ольга Фреймут одужала від коронавірусу і розповіла про симптоми
    Ольга Фреймут одужала від коронавірусної хвороби

    Фреймут зізналась, що коронавірус у неї розпочався з сильного головного болю, який не могли побороти навіть ліки, та болю в плечах і ребрах

    Телеведуча Ольга Фреймут одужала від коронавірусної хвороби Covid-19.

    Про це Фреймут повідомила в Instagram.

    «Я поборола Covid... Навіть не віриться. Вдячна всім за підтримку. Рідним – за любов і турботу», – написала Фреймут в Instagram.

    Ведуча розповіла про свої симптоми та як боролася з хворобою.

    «Підступна зараза, яка має багато облич. Не пасує говорити про хвороби та немочі, але я коротко опишу симптоми. Бо багато з вас мене просили це зробити. Все розпочалося зі сильного головного болю, який не могли згасити навіть найсильніші пігулки. Одну ніч я не змогла заснути ні на хвилину, бо до мігрені додалися болі у плечах. Здавалося, лежу під колесами вантажівки. Думала – через тренування. Згодом до цих болей почало викручувати та пекти ребра. Піднялася температура. Я одразу ж записалася на тест. Наступного дня отримала позитивний результат», – згадала Фреймут. 

    «Повністю зникли запахи. Їсти не могла декілька днів – пила багато води і вітамін С. Ця хвороба повністю виснажує душу, занурює в апатію. У мене були каламутні і темні думки», – пригадала Ольга Фреймут.

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    Друзі! Я поборола COVID... навіть не віриться. Вдячна всім за підтримку. Рідним - за любов і турботу. Результати ПЛР- тестування ( з вірусом і без) - у мене в сторіз. ⠀ Підступна зараза, яка має багато облич. Не пасує говорити про хвороби та немочі , але я коротко опишу симптоми. Бо багато з вас мене просили це зробити. ⠀ Все розпочалося зі сильного головного болю, який не могли згасити навіть найсильніші пігулки. ⠀ Одну ніч я не змогла заснути ні на хвилину, бо до мігрені додалися болі у плечах. Здавалося, лежу під колесами вантажівки. Думала - через тренування. ⠀ Згодом до цих болей почало викручувати та пекти ребра. Піднялася температура. Я одразу ж записалася на тест. ⠀ Наступного дня отримала позитивний результат. ⠀ Тоді ж повністю зникли запахи. Їсти не могла декілька днів - пила багато води і вітамін С. Ця хвороба повністю виснажує душу, занурює в апатію. У мене були каламутні і темні думки. ⠀ Найстрашніше в коронавірусі - його підступний індивідуальний підхід. До когось він лагідний, комусь - фатальний. ⠀ Мені пощастило, але я прошу вас не приміряти мою історію на себе; не обманювати себе - і якщо є сумніви, звертатися до лікаря. ⠀ Нехай Матінка Божа береже вас та рідних. історія @ilyapadzina у нього на сторінці

    Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia)

    Як повідомлялося, перша леді України Олена Зеленська заявила, що лікувалася від коронавірусу протягом двох тижнів. Загалом хвороба і відновлення після неї зайняли більше місяця.

    У відомої телеведучої Ольги Фреймут теж виявили коронавірус.

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