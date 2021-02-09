  1. Головна
  2. Техно
  3. Авто
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Авто

    Снігопади в Україні: головні правила їзди засніженою дорогою

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Снігопади в Україні: головні правила їзди засніженою дорогою

    Мокрий сніг ввечері завжди передбачає ранкову ожеледицю, особливо якщо згадати ситуацію з льодовими дощами

    Снігопади в Україні призводять до заторів та збільшення випадків ДТП на дорогах. Нагадуємо, як треба поводитися, щоб не потрапити у дорожню пригоду.

    Мокрий сніг ввечері завжди передбачає ранкову ожеледицю, особливо якщо згадати ситуацію з льодовими дощами. Водії вже мали б перевзутися з літньої гуми на зимову. З іншого боку, дві останні зими підтверджують висновки синоптиків і екологів про те, що через глобальне потепління сніжних зим у наших широтах уже не буде. Так, випаде, як на свято, полежить 3-5 днів і зійде нанівець. І, судячи з продажу зимової гуми, для багатьох українців такий прогноз став серйозним аргументом.

    Отже, як поводитися за таких умов?

    По-перше, увімкніть ходові вогні або ближнє світло фар, щоб позначити себе на дорозі. Через опади, як-от сніг або дощ, різко гіршає видимість не тільки у водіїв, а й чомусь і в пішоходів.

    По-друге, збільште дистанцію до транспорту, що рухається попереду, до 3-4 корпусів свого автомобіля. Вас має бути не тільки видно — потрібен простір для здійснення маневру, як-от гальмування або об'їзд перешкоди, що раптово з'явилася на дорозі. А на мокрій дорозі найгірше гальмують саме замерзлі літні шини.

    По-третє, вирівняйте свою швидкість зі швидкістю потоку, вибравши найповільнішу смугу. Тихіше їдеш — далі заїдеш.

    По-четверте, забудьте про різкі маневри: обгони, перестроювання, розвороти тощо. На мокрій дорозі автомобіль із невідповідною гумою гальмує погано. Керування має бути плавним і послідовним. І бажано в бік шиномонтажу і СТО, бо настав час підготувати автомобіль до зими. 

    Теги: ДТП автомобіль снігопад дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies