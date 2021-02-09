Снігопади в Україні: головні правила їзди засніженою дорогою

Мокрий сніг ввечері завжди передбачає ранкову ожеледицю, особливо якщо згадати ситуацію з льодовими дощами

Снігопади в Україні призводять до заторів та збільшення випадків ДТП на дорогах. Нагадуємо, як треба поводитися, щоб не потрапити у дорожню пригоду.

Мокрий сніг ввечері завжди передбачає ранкову ожеледицю, особливо якщо згадати ситуацію з льодовими дощами. Водії вже мали б перевзутися з літньої гуми на зимову. З іншого боку, дві останні зими підтверджують висновки синоптиків і екологів про те, що через глобальне потепління сніжних зим у наших широтах уже не буде. Так, випаде, як на свято, полежить 3-5 днів і зійде нанівець. І, судячи з продажу зимової гуми, для багатьох українців такий прогноз став серйозним аргументом.

Отже, як поводитися за таких умов?

По-перше, увімкніть ходові вогні або ближнє світло фар, щоб позначити себе на дорозі. Через опади, як-от сніг або дощ, різко гіршає видимість не тільки у водіїв, а й чомусь і в пішоходів.

По-друге, збільште дистанцію до транспорту, що рухається попереду, до 3-4 корпусів свого автомобіля. Вас має бути не тільки видно — потрібен простір для здійснення маневру, як-от гальмування або об'їзд перешкоди, що раптово з'явилася на дорозі. А на мокрій дорозі найгірше гальмують саме замерзлі літні шини.

По-третє, вирівняйте свою швидкість зі швидкістю потоку, вибравши найповільнішу смугу. Тихіше їдеш — далі заїдеш.

По-четверте, забудьте про різкі маневри: обгони, перестроювання, розвороти тощо. На мокрій дорозі автомобіль із невідповідною гумою гальмує погано. Керування має бути плавним і послідовним. І бажано в бік шиномонтажу і СТО, бо настав час підготувати автомобіль до зими.