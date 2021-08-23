Приїзд Зеленського на Черкащину: сталися сутички активістів із поліцією (відео)

Поліцейські повідомили, що порушники намагалися зірвати церемонію відкриття найбільшого в області державного прапора

Сьогодні у селі Мар'янівка Черкаської області під час урочистостей, присвячених Дню Державного Прапора України, відбулися зіткнення між правоохоронцями та активістами. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Черкащини.

За інформацією, яку надали поліціянти, невідомі особи, які були присутні на урочистому заході, встановили принесену із собою колонку та вдавалися до провокаційних дій.

«Наразі правопорушників затримано, уточнюються обставини», – уточнили поліціянти.

Представники «Національного корпусу» у своєму Telegram-каналі повідомили, що затримані – ветерани російсько-української війни, які прибули до Мар'янівки на відкриття арт-об'єкту «Серце України».

Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначається День державного прапора. Із цього приводу по всій країні відбуваються урочисті заходи.

Зазначимо, в День Державного прапора України в небо над Москвою було піднято український прапор.

Як відомо, 23 серпня Україна святкує День Державного Прапора. Сьогодні відбулась урочиста церемонія підняття Державного Прапора України перед будівлею парламенту.

Також на київських пагорбах ветерани війни з РФ підняли над Києвом найбільший прапор України.

Під посольством РФ у Києві активісти встановили 150 прапорів України як нагадування про українців, які загинули внаслідок російської агресії.