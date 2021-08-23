Ветерани війни з РФ підняли над Києвом найбільший прапор України (фото)

Ветерани АТО та ООС підняли на флагшток на київських пагорбах найбільший державний прапор

Ветерани АТО та ООС підняли на флагшток на київських пагорбах найбільший державний прапор

На печерських пагорбах майорить найбільший і найвищий український прапор, який видно з багатьох куточків Києва

У понеділок, 23 серпня, відбулось урочисте підняття найбільшого державного прапора України, встановленого на території Меморіального комплексу «Національний музей історії України в Другій світовій війні» у столиці. Церемонія відбулася з нагоди Дня Державного Прапора України. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

У церемонії підняття прапора взяли участь ветерани-захисники України, мер Києва Віталій Кличко, депутати Київради, представники столичної влади.

«Радий вітати усіх в День Державного Прапора України! Рік тому тут, на печерських пагорбах, ми підняли найбільший і найвищий український прапор, який видно з багатьох куточків нашого міста!» – сказав мер Києва.

Кличко нагадав, що до 30-ї річниці Незалежності України на флагштоку встановили новий тризуб. Конструкція оновленого тризуба, що виготовили на одному зі столичних підприємств, – більш легка та оснащена поворотним механізмом.

«І я радий, що ми започаткували таку добру традицію, у День прапора та в переддень Дня Незалежності збиратися в цьому гарному місці, вручати паспорти нашій талановитій молоді і розпочинати святкування. І для мене честь сьогодні підіймати наш державний прапор разом із ветеранами АТО/ООС, з нашими захисниками», – сказав Кличко.

Вже за традицією, мер столиці вручив 30 паспортів 16-річним талановитим киянам.

Як повідомлялося, 23 серпня відбулась урочиста церемонія підняття Державного Прапора України перед будівлею парламенту.

Раніше стало відомо, скільки грошей витратять на святкування Дня Незалежності.

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