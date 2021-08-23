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    Ветерани війни з РФ підняли над Києвом найбільший прапор України (фото)

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    Ветерани АТО та ООС підняли на флагшток на київських пагорбах найбільший державний прапор - Ветерани війни з РФ підняли над Києвом найбільший прапор України (фото)
    Ветерани АТО та ООС підняли на флагшток на київських пагорбах найбільший державний прапор
    Фото: пресслужба Віталія Кличка

    На печерських пагорбах майорить найбільший і найвищий український прапор, який видно з багатьох куточків Києва

    У понеділок, 23 серпня, відбулось урочисте підняття найбільшого державного прапора України, встановленого на території Меморіального комплексу «Національний музей історії України в Другій світовій війні» у столиці. Церемонія відбулася з нагоди Дня Державного Прапора України. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

    У церемонії підняття прапора взяли участь ветерани-захисники України, мер Києва Віталій Кличко, депутати Київради, представники столичної влади.

    «Радий вітати усіх в День Державного Прапора України! Рік тому тут, на печерських пагорбах, ми підняли найбільший і найвищий український прапор, який видно з багатьох куточків нашого міста!» – сказав мер Києва.

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    Ветерани війни з РФ підняли над Києвом найбільший прапор України (фото)
    Ветерани війни з РФ підняли над Києвом найбільший прапор України (фото)
    Ветерани війни з РФ підняли над Києвом найбільший прапор України (фото)
    Ветерани війни з РФ підняли над Києвом найбільший прапор України (фото)
    Ветерани війни з РФ підняли над Києвом найбільший прапор України (фото)
    Ветерани війни з РФ підняли над Києвом найбільший прапор України (фото)
    Ветерани війни з РФ підняли над Києвом найбільший прапор України (фото)
    Ветерани війни з РФ підняли над Києвом найбільший прапор України (фото)
    Ветерани війни з РФ підняли над Києвом найбільший прапор України (фото)
    Ветерани війни з РФ підняли над Києвом найбільший прапор України (фото)
    Ветерани війни з РФ підняли над Києвом найбільший прапор України (фото)

    Кличко нагадав, що до 30-ї річниці Незалежності України на флагштоку встановили новий тризуб. Конструкція оновленого тризуба, що виготовили на одному зі столичних підприємств, – більш легка та оснащена поворотним механізмом.

    «І я радий, що ми започаткували таку добру традицію, у День прапора та в переддень Дня Незалежності збиратися в цьому гарному місці, вручати паспорти нашій талановитій молоді і розпочинати святкування. І для мене честь сьогодні підіймати наш державний прапор разом із ветеранами АТО/ООС, з нашими захисниками», – сказав Кличко.

    Вже за традицією, мер столиці вручив 30 паспортів 16-річним талановитим киянам.

    Як повідомлялося, 23 серпня відбулась урочиста церемонія підняття Державного Прапора України перед будівлею парламенту.

    Раніше стало відомо, скільки грошей витратять на святкування Дня Незалежності.

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    Теги: Віталій Кличко Київ прапор День Незалежності
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    Ветерани війни з РФ підняли над Києвом найбільший прапор України (фото)