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    Новий тренер збірної Петраков поставив завдання футболістам

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    Олександр Петраков спробує пробитися в фінал чемпіонату світу - Новий тренер збірної Петраков поставив завдання футболістам
    Олександр Петраков спробує пробитися в фінал чемпіонату світу
    Фото: УАФ

    Наставник національної команди хоче вивести гравців у фінальну частину чемпіонату світу

    Олександр Петраков, який замінив Андрія Шевченка на посаді головного тренера збірної, розповів про те, як отримав призначення і які завдання він ставитиме перед гравцями.

    «У мене була розмова з президентом Української асоціації футболу Павелком. Він попросив допомогти, мені зробив пропозицію. Він пояснив ситуацію, запитав, чи не боюся я. Я сказав, що не боюся. Він мені прямо сказав: це може бути три гри, п'ять матчів або 55, – наводить слова Петракова sport.ua. – Тріумф зі збірною України U-20? Вже забув, навіть згадувати не хочу. Це минуле. Якщо тільки цим жити, то далі нічого не буде. Я поставив собі наступне завдання. Мене не цікавить робота заради роботи. Мені цікаві фінальні частини чемпіонатів світу і Європи».

    Олександр Петраков дебютує в національній команді в Казахстані. Там збірна України 1 вересня проведе матч відбору чемпіонату світу.

    Раніше «Динамо» і збірна України залишилися без основного воротаря.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Олександр Петраков
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    Новий тренер збірної Петраков поставив завдання футболістам