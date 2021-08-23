Новий тренер збірної Петраков поставив завдання футболістам

Наставник національної команди хоче вивести гравців у фінальну частину чемпіонату світу

Олександр Петраков, який замінив Андрія Шевченка на посаді головного тренера збірної, розповів про те, як отримав призначення і які завдання він ставитиме перед гравцями.

«У мене була розмова з президентом Української асоціації футболу Павелком. Він попросив допомогти, мені зробив пропозицію. Він пояснив ситуацію, запитав, чи не боюся я. Я сказав, що не боюся. Він мені прямо сказав: це може бути три гри, п'ять матчів або 55, – наводить слова Петракова sport.ua. – Тріумф зі збірною України U-20? Вже забув, навіть згадувати не хочу. Це минуле. Якщо тільки цим жити, то далі нічого не буде. Я поставив собі наступне завдання. Мене не цікавить робота заради роботи. Мені цікаві фінальні частини чемпіонатів світу і Європи».

Олександр Петраков дебютує в національній команді в Казахстані. Там збірна України 1 вересня проведе матч відбору чемпіонату світу.

Раніше «Динамо» і збірна України залишилися без основного воротаря.