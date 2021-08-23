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    Під посольством Росії у Києві встановили 150 прапорів України (фото)

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    Ініціатором акції є аналітичний центр &laquo;Політика&raquo; - Під посольством Росії у Києві встановили 150 прапорів України (фото)
    Ініціатором акції є аналітичний центр «Політика»
    Фото: Klymenko Time

    Акція пройшла спокійно, без сутичок і провокацій

    Під посольством РФ у Києві активісти встановили 150 прапорів України як нагадування про українців, які загинули внаслідок російської агресії. Про це повідомляє Telegram-канал Klymenko Time.

    Акція пройшла спокійно, без сутичок і провокацій.

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    Під посольством Росії у Києві встановили 150 прапорів України (фото)
    Під посольством Росії у Києві встановили 150 прапорів України (фото)
    Під посольством Росії у Києві встановили 150 прапорів України (фото)
    Під посольством Росії у Києві встановили 150 прапорів України (фото)
    Фото: Klymenko Time

    Ініціатором акції є аналітичний центр «Політика». Його представник Артем Бронжуков прокоментував захід: «Суть і мета цієї акції в тому, щоб нагадати Кремлю, що вони є винуватцями смерті майже 15 тисяч українців».

    Зазначимо, в День Державного прапора України в небо над Москвою було піднято український прапор.

    Як відомо, 23 серпня Україна святкує День Державного Прапора. Сьогодні відбулась урочиста церемонія підняття Державного Прапора України перед будівлею парламенту.

    Також на київських пагорбах ветерани війни з РФ підняли над Києвом найбільший прапор України.

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    Теги: Росія Донбас акція політика активісти
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    Під посольством Росії у Києві встановили 150 прапорів України (фото)