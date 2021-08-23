У небо біля Кремля піднявся прапор України (відео)

Патріоти України влаштували провокацію в центрі Москви

Сьогодні, 23 серпня, в День Державного прапора України в небо над Москвою було піднято український прапор. Відео і фото оприлюднила народна депутатка від «Слуги народу» Тетяна Циба на своїй сторінці у Facebook.

«Свято нашого прапора святкують навіть в стані ворога», – написала вона в дописі до відео й фото.

На відео видно, як поблизу Кремля великий жовто-блакитний прапор на великих повітряних кульках піднімається в небо.

Наразі поки що невідомо, хто організував цю акцію.

Як відомо, 23 серпня Україна святкує День Державного Прапора. Сьогодні відбулась урочиста церемонія підняття Державного Прапора України перед будівлею парламенту.

Також на київських пагорбах ветерани війни з РФ підняли над Києвом найбільший прапор України.

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