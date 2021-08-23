У Києві урочисто підняли Прапор Незалежності (відео)

Український стяг замайорів на площі перед будівлею парламенту

У Києві 23 серпня відбулась урочиста церемонія підняття Державного Прапора України. Український стяг замайорів на площі перед будівлею парламенту.

Святкова церемонія підняття прапора стартувала у Києві, на площі Конституції о 9:00.

На заході було присутнє керівництво Верховної Ради, члени Кабміну та політики. Під час підняття національного стяга лунав гімн України. Завершили церемонію словами «Слава Україні» – «Героям слава!».