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    У Києві урочисто підняли Прапор Незалежності (відео)

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    Підняття синьо-жовтого прапора відбулося під звуки гімну України - У Києві урочисто підняли Прапор Незалежності (відео)
    Підняття синьо-жовтого прапора відбулося під звуки гімну України
    Фото: Таня Поляковська/УНІАН

    Український стяг замайорів на площі перед будівлею парламенту

    У Києві 23 серпня відбулась урочиста церемонія підняття Державного Прапора України. Український стяг замайорів на площі перед будівлею парламенту.

    Святкова церемонія підняття прапора стартувала у Києві, на площі Конституції о 9:00.

    На заході було присутнє керівництво Верховної Ради, члени Кабміну та політики. Під час підняття національного стяга лунав гімн України. Завершили церемонію словами «Слава Україні» – «Героям слава!».

    Також Володимир Зеленський відвідав «серце України» – географічний центр нашої держави. Президент узяв участь у церемонії підняття Державного Прапора України в селі Мар’янівка Черкаської області.

    Тут до 30-ої річниці Незалежності побудували артоб’єкт великий майданчик із 25 парами крил. Кожна пара прикрашена автентичним орнаментом, характерним для українського регіону.

    Нагадаємо, 23 серпня в Національній опері відбудеться великий святковий концерт з нагоди 30-річчя Незалежності України для численних зарубіжних гостей, запрошених на цю урочисту подію.

    Також раніше стало відомо, скільки грошей витратять на святкування Дня Незалежності.

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    Теги: прапор Володимир Зеленський президент
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    У Києві урочисто підняли Прапор Незалежності (відео)