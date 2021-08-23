У Києві урочисто підняли Прапор Незалежності (відео)
Український стяг замайорів на площі перед будівлею парламенту
У Києві 23 серпня відбулась урочиста церемонія підняття Державного Прапора України. Український стяг замайорів на площі перед будівлею парламенту.
Святкова церемонія підняття прапора стартувала у Києві, на площі Конституції о 9:00.
На заході було присутнє керівництво Верховної Ради, члени Кабміну та політики. Під час підняття національного стяга лунав гімн України. Завершили церемонію словами «Слава Україні» – «Героям слава!».
Також Володимир Зеленський відвідав «серце України» – географічний центр нашої держави. Президент узяв участь у церемонії підняття Державного Прапора України в селі Мар’янівка Черкаської області.
Тут до 30-ої річниці Незалежності побудували артоб’єкт великий майданчик із 25 парами крил. Кожна пара прикрашена автентичним орнаментом, характерним для українського регіону.
Нагадаємо, 23 серпня в Національній опері відбудеться великий святковий концерт з нагоди 30-річчя Незалежності України для численних зарубіжних гостей, запрошених на цю урочисту подію.
Також раніше стало відомо, скільки грошей витратять на святкування Дня Незалежності.