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    На Чернігівщині автобус зіткнувся з вантажівкою: є загиблі та постраждалі

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    На Чернігівщині автобус зіткнувся з вантажівкою: є загиблі та постраждалі

    Рятувальники залучалися для деблокації потерпілих

    У Чернігівській області зіткнулись вантажівка та пасажирський автобус, внаслідок чого щонайменше 3 особи загинуло, ще 15 - постраждали.

    Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій України.

    «16 грудня о 22:40 поблизу с. Мости Бахмацького району сталося зіткнення вантажного автомобіля та пасажирського автобусу сполученням Херсон — Москва», — йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що внаслідок ДТП загинуло 3 особи та 15 осіб госпіталізовано з травмами різного ступеню важкості.

    Додається, що рятувальники залучалися для деблокації потерпілих.

    Як повідомлялося, у місті Боярка, що під Києвом, сталася смертельна автотранспортна пригода. Водій автомобіля Mercedes С-220 на нерегульованому перехресті скоїв наїзд на пішохода і втік.

    ДТП Чернігівщина водій аварія рятувальники Херсон
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