Дитячий омбудсмен про наслідки ДТП: усі почуваються значно краще



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Уповноважений з прав дитини Микола Кулеба потрапив в жахливу ДТП Фото: Антон Геращенко/Facebook

Старший син Кулеби досі перебуває в лікарні

Усі постраждалі в дорожньо-транспортній пригоді за участі уповноваженого президента України з прав дитини Миколи Кулеби почуваються «значно краще».

Про це сам Кулеба розповів у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

«Слава Богу, в цій страшній аварії всі залишилися живі й почуваються вже значно краще. Водієві автобуса, Вадиму, про стан якого я непокоївся з самого початку, було надано всю необхідну допомогу, він уже через тиждень після аварії повернувся до роботи», – сказав Кулеба.

Він розповів, що у його молодшого сина є деякі пошкодженні кісток і наразі він уже відновлюється вдома. Водночас старший син Кулеби досі перебуває в лікарні.

«Лікарі кажуть, що незважаючи на позитивну динаміку, його одужання і подальша реабілітація – це тривалий процес», – зазначив омбудсмен.

Дитячий омбудсмен зазначив, що сам він фізично відчуває себе вже краще, але «пошкоджені ребра щодня нагадують про цю страшну подію».

Нагадаємо, 24 листопада дитячий омбудсмен Микола Кулеба потрапив у ДТП у селищі Чабани під Києвом. За даними поліції, внаслідок інциденту постраждав Кулеба, два його сини та водій іншої машини. 10-річний хлопчик потрапив до реанімації.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху).

За словами радника міністра внутрішніх справ України Володимира Мартиненка, перші дані слідства вказують на вину Миколи Кулеби у ДТП.

Президент України Володимир Зеленський висловив підтримку Миколі Кулебі.