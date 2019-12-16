В Україні почали тестувати «водійські права у смартфоні»



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Тестування триватиме протягом місяця

На сьогодні для користування «правами у смартфоні» зареєструвалося 58 тис осіб

В Україні 16 грудня розпочалося тестування мобільного додатку «Дія» з водійськими правами в смартфоні.

Про це йдеться на сайті ПриватБанку.

Зазначається, що 11 грудня було оголошено про набір тестувальників і кожен охочий клієнт ПриватБанку мав змогу подати заявку, щоб отримати доступ зі смартфонів до цифрового посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

«На сьогодні кількість зареєстрованих складає понад 58 тис. осіб. Кожен, хто відповідає технічним критеріям участі в тестуванні, отримає лист-запрошення. У процесі розгляду заявок та відбору учасників основним критерієм було дотримання усіх умов - наявність водійських прав і техпаспорту, а також можливість пройти ідентифікацію через BankID в Приват24», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що відібрані учасники отримають листи на електронну адресу посилання для доступу до програми. Після входу в особистий кабінет водія і завантаження документів водії зможуть користуватися додатком безпосередньо на дорогах. Верифікація документів співробітниками поліції буде проходити з допомогою QR-коду.

У випадках, коли поліцейські будуть відмовлятися визнавати документи в смартфоні і вимагати пластикові, водіям необхідно звернутися на гарячу лінію поліції: 0-800-50-02-02.

Тестування триватиме протягом місяця.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Кабінеті міністрів України обговорюють ідею впровадження електронного паспорта. Передбачається, що українці зможуть пред'являти віртуальні ID-карти за допомогою смартфона.