Під Києвом водій збив на смерть чоловіка, заховав тіло і втік (фото)



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Пошкоджену автівку виявили неподалік місця ДТП Фото: Нацполіція

Поліція Київщини розшукує водія, який скоїв смертельну ДТП

У місті Боярка, що під Києвом, сталася сСмертельна автотранспортна пригода. Водій автомобіля Mercedes С-220 на нерегульованому перехресті скоїв наїзд на пішохода і втік. В результаті дорожньої пригоди місцевий житель отримав травми у вигляді травматичної ампутації нижніх кінцівок.

Як повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області, автівку без водія з характерними для ДТП пошкодженнями виявили неподалік. Тіло потерпілого без ніг знайшли заховане на території гаражів.

На місці події працювали працівники Слідчого управління поліції Київщини, криміналісти, слідчо-оперативна група Києво-Святошинського відділу поліції, медики. Тіло загиблого чоловіка направлено на проведення судово-медичної експертизи.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Працівники поліції проводять необхідні слідчо-оперативні заходи щодо встановлення місцеперебування та затримання зниклого водія.

Поліція просить усіх, кому відома будь-яка інформація щодо даної події, зателефонувати на спецлінію 102.

Як повідомлялося, у неділю, 15 грудня, в місті Вишневе Києво-Святошинського району пішохід потрапив під колеса автомобіля.