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    Під Києвом водій збив на смерть чоловіка, заховав тіло і втік (фото)

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    Пошкоджену автівку виявили неподалік місця ДТП - Під Києвом водій збив на смерть чоловіка, заховав тіло і втік (фото)
    Пошкоджену автівку виявили неподалік місця ДТП
    Фото: Нацполіція

    Поліція Київщини розшукує водія, який скоїв смертельну ДТП

    У місті Боярка, що під Києвом, сталася сСмертельна автотранспортна пригода. Водій автомобіля Mercedes С-220 на нерегульованому перехресті скоїв наїзд на пішохода і втік. В результаті дорожньої пригоди місцевий житель отримав травми у вигляді травматичної ампутації нижніх кінцівок.

    Як повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області, автівку без водія з характерними для ДТП пошкодженнями виявили неподалік. Тіло потерпілого без ніг знайшли заховане на території гаражів. 

    На місці події працювали працівники Слідчого управління поліції Київщини, криміналісти, слідчо-оперативна група Києво-Святошинського відділу поліції, медики. Тіло загиблого чоловіка направлено на проведення судово-медичної експертизи. 

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    Під Києвом водій збив на смерть чоловіка, заховав тіло і втік (фото)
    Під Києвом водій збив на смерть чоловіка, заховав тіло і втік (фото)

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Працівники поліції проводять необхідні слідчо-оперативні заходи щодо встановлення місцеперебування та затримання зниклого водія.

    Поліція просить усіх, кому відома будь-яка інформація щодо даної події, зателефонувати на спецлінію 102.

    Як повідомлялося, у неділю, 15 грудня, в місті Вишневе Києво-Святошинського району пішохід потрапив під колеса автомобіля.

    Національна поліція України ДТП смерть водій Київщина автомобіль
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