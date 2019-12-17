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    У Києві Land Cruiser влаштував ДТП, розкидавши автівки по дорозі (фото, відео)

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    Renault від удару перекинувся - У Києві Land Cruiser влаштував ДТП, розкидавши автівки по дорозі (фото, відео)
    Renault від удару перекинувся
    Фото: Інформатор

    Один автомобіль перекинувся, інший - злетів з дороги

    У понеділок, 16 грудня, на Столичному шосе на виїзді з Києва зіткнулися три автомобілі: Land Cruiser протаранив Cherry, який вилетів на зустрічну смугу і там вже влетів в Renault, після чого той перекинувся.

    У масштабній ДТП обійшлося без серйозних травм. Про це повідомляє Інформатор.

    Зіткнення сталося біля Чапаєвського кладовища близько 20:30.

    Як розповів водій Cherry, він їхав з Києва в бік тренувальної бази ФК «Динамо». Чоловік зменшив швидкість недалеко від світлофора, щоб повернути ліворуч. В цей час в нього ззаду на повному ходу влетів позашляховик Toyota. Cherry викинуло на зустрічну смугу, де автомобіль протаранив і перевернув Renault.

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    У Києві Land Cruiser влаштував ДТП, розкидавши автівки по дорозі (фото, відео)
    У Києві Land Cruiser влаштував ДТП, розкидавши автівки по дорозі (фото, відео)
    У Києві Land Cruiser влаштував ДТП, розкидавши автівки по дорозі (фото, відео)
    У Києві Land Cruiser влаштував ДТП, розкидавши автівки по дорозі (фото, відео)
    У Києві Land Cruiser влаштував ДТП, розкидавши автівки по дорозі (фото, відео)
    У Києві Land Cruiser влаштував ДТП, розкидавши автівки по дорозі (фото, відео)
    У Києві Land Cruiser влаштував ДТП, розкидавши автівки по дорозі (фото, відео)
    У Києві Land Cruiser влаштував ДТП, розкидавши автівки по дорозі (фото, відео)
    У Києві Land Cruiser влаштував ДТП, розкидавши автівки по дорозі (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Одне авто на боці, друге майже вилетіло в кювет.

    Водій Land Cruiser свою провину визнав, сказавши, що він відволікся від дороги.

    На місці працював екіпаж патрульної поліції. Подробиці ДТП встановлюються.

    Національна поліція України ДТП Київ дороги водій автомобіль
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