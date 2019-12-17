У Києві Land Cruiser влаштував ДТП, розкидавши автівки по дорозі (фото, відео)



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Renault від удару перекинувся Фото: Інформатор

Один автомобіль перекинувся, інший - злетів з дороги

У понеділок, 16 грудня, на Столичному шосе на виїзді з Києва зіткнулися три автомобілі: Land Cruiser протаранив Cherry, який вилетів на зустрічну смугу і там вже влетів в Renault, після чого той перекинувся.

У масштабній ДТП обійшлося без серйозних травм. Про це повідомляє Інформатор.

Зіткнення сталося біля Чапаєвського кладовища близько 20:30.

Як розповів водій Cherry, він їхав з Києва в бік тренувальної бази ФК «Динамо». Чоловік зменшив швидкість недалеко від світлофора, щоб повернути ліворуч. В цей час в нього ззаду на повному ходу влетів позашляховик Toyota. Cherry викинуло на зустрічну смугу, де автомобіль протаранив і перевернув Renault.

Одне авто на боці, друге майже вилетіло в кювет.

Водій Land Cruiser свою провину визнав, сказавши, що він відволікся від дороги.

На місці працював екіпаж патрульної поліції. Подробиці ДТП встановлюються.