  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Син нардепа продемонстрував, як ганяє по Києву зі швидкістю 140 км/год. (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Артем зовсім забув про те, що максимальна швидкість пересування по місту 50 км/год - Син нардепа продемонстрував, як ганяє по Києву зі швидкістю 140 км/год. (відео)
    Артем зовсім забув про те, що максимальна швидкість пересування по місту 50 км/год

    Юнак похвалився в соцмережах порушенням правил дорожнього руху

    Син глави комітету Верховної Ради з питань бюджету, нардепа від фракції «Слуга народу» Юрія Арістова Артем похвалився в соцмережах порушенням правил дорожнього руху.

    Як пише Telegram-канал PavlovskyNews із посиланням на сторіс юнака, він ганяв за кермом по Києву зі швидкістю 143 км/год.

    «Артем Арістов, схоже, так поспішає чи в спортзал, то чи на прогулянку, що зовсім забув про те, що максимальна швидкість пересування по місту 50 км/год», – йдеться в повідомленні.

    Артем є сином Арістова від першого шлюбу.

    Як повідомлялося, раніше Юрій Арістов назвав Крим російським і запропонував продавати йому воду.

    Теги: ДТП Київ партія Слуга народу
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies