Син нардепа продемонстрував, як ганяє по Києву зі швидкістю 140 км/год. (відео)

Артем зовсім забув про те, що максимальна швидкість пересування по місту 50 км/год

Юнак похвалився в соцмережах порушенням правил дорожнього руху

Син глави комітету Верховної Ради з питань бюджету, нардепа від фракції «Слуга народу» Юрія Арістова Артем похвалився в соцмережах порушенням правил дорожнього руху.

Як пише Telegram-канал PavlovskyNews із посиланням на сторіс юнака, він ганяв за кермом по Києву зі швидкістю 143 км/год.

«Артем Арістов, схоже, так поспішає чи в спортзал, то чи на прогулянку, що зовсім забув про те, що максимальна швидкість пересування по місту 50 км/год», – йдеться в повідомленні.

Артем є сином Арістова від першого шлюбу.

Як повідомлялося, раніше Юрій Арістов назвав Крим російським і запропонував продавати йому воду.