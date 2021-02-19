  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Поліція затримала водія, який у центрі Києва вбив пішохода (відео смертельної бійки)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Смертельна бійка на дорозі сталась у центрі Києва - Поліція затримала водія, який у центрі Києва вбив пішохода (відео смертельної бійки)
    Смертельна бійка на дорозі сталась у центрі Києва
    Фото: Київ оперативний

    Водій автомобіля кількома ударами вбив пішохода

    Поліція під час спецоперації затримала водія автомобіля Hyundai, який у центрі Києва вчинив бійку з пішоходом, в результаті якої останній помер на місці.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Також з‘явилося відео смертельної бійки. Як видно на відео, водій і пішохід не поділили, хто кого пропускатиме на пішохідному переході.

    Раніше повідомлялося, що біля театру Івана Франка чоловік неслав‘янської зовнішності на дорозі вдарив пішохода, удар виявився смертельним. Лікарі швидкої допомогти не змогли. Сам же «боєць» з місця втік. Поліція Києва проводила операцію із розшуку та затриманню автомобіля і водія Hyundai Sonata KA0698CO сірого кольору.

    Теги: Національна поліція України Київ дороги вбивство водій автомобіль розшук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies