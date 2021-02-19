Поліція затримала водія, який у центрі Києва вбив пішохода (відео смертельної бійки)

Водій автомобіля кількома ударами вбив пішохода

Поліція під час спецоперації затримала водія автомобіля Hyundai, який у центрі Києва вчинив бійку з пішоходом, в результаті якої останній помер на місці.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Також з‘явилося відео смертельної бійки. Як видно на відео, водій і пішохід не поділили, хто кого пропускатиме на пішохідному переході.

Раніше повідомлялося, що біля театру Івана Франка чоловік неслав‘янської зовнішності на дорозі вдарив пішохода, удар виявився смертельним. Лікарі швидкої допомогти не змогли. Сам же «боєць» з місця втік. Поліція Києва проводила операцію із розшуку та затриманню автомобіля і водія Hyundai Sonata KA0698CO сірого кольору.