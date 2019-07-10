На День незалежності ветерани можуть провести альтернативний парад



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Усім ветеранам, волонтерам та цивільним запропоновано пройтись маршем по Хрещатику до Дня Незалежності.Без грошей з бюджету, без чиновників та політиканів

У Facebook створили спільноту «Парад до Дня Незалежності 2019 «Марш Волі», у якій пропонують провести марш без бюджетних коштів.

«Пропоную всім ветеранам, волонтерам та цивільним пройтись маршем по Хрещатику до Дня Незалежності. Без грошей з бюджету, без чиновників та політиканів», - йдеться у повідомленні.

До події створили хештеги #МаршВолі_2019 #Наш_Парад2019.

Організатори пропонують провести марш 24 серпня з 10 до 12 год. на Хрещатику.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна цього року святкуватиме День Незалежності у новому форматі. Він записав відеозвернення до українців, у якому запропонував не проводити параду до Дня Незалежності України, оскільки це недешево. За словами Зеленського, буде «новий формат», а гроші, які мали витратити на парад – передадуть військовим. Ідеться про 300 млн грн.

Нагадаємо, на параді до 27-ї річниці Дня Незалежності України у Києві уперше за дев'ять років взяла участь військова авіація. Також уперше привітання «Слава Україні! — Героям Слава!» вперше пролунало як частина офіційної церемонії військового параду.

До слова, цього року у США вперше за 27 років пройшов військовий парад до Дня незалежності. У параді зокрема, брали участь Повітряні сили США, авіаційна група Блакитні ангели і бойові танки М1А2 Abrams.Зазвичай святкування 4 липня в Вашингтоні супроводжувалося історичною карнавальною ходою.