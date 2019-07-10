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    Думки вголос

    Давайте все одно проведемо парад

    • Сергій Тихий

      Журналіст

    • Розсилка
    Так виглядав парад до Дня незалежності у 2016 році - Давайте все одно проведемо парад
    Так виглядав парад до Дня незалежності у 2016 році

    Треба просити ветеранів провести урочистий марш у Києві на Хрещатику 24 серпня 2019 року, допомогти їм з підготовкою та організацією

    Як реагувати на Зе-рішення не проводити традиційній військовий парад на День Незалежності? Спокійно.

    Ви чекали від нього чогось іншого? Зеленський – це випробування для України і українців, воно почалося півтора місяці тому, триває і триватиме.

    Навіщо цей парад проводити, як він впливає на дух нації, він не розуміє і навряд чи зрозуміє. Зате ми про все це знаємо добре. І тому треба просити ветеранів провести урочистий марш у Києві на Хрещатику 24 серпня 2019 року, допомогти їм з підготовкою та організацією.

    Так, без техніки, зброї і парадних мундирів, але для того, щоби дати людям можливість привітати своїх захисників, подякувати їм, підтвердити свої любов, гордість за них та готовність підтримувати і надалі.

    Джерело: Блог Сергія Тихого

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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