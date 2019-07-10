Давайте все одно проведемо парад

Так виглядав парад до Дня незалежності у 2016 році

Треба просити ветеранів провести урочистий марш у Києві на Хрещатику 24 серпня 2019 року, допомогти їм з підготовкою та організацією

Як реагувати на Зе-рішення не проводити традиційній військовий парад на День Незалежності? Спокійно.

Ви чекали від нього чогось іншого? Зеленський – це випробування для України і українців, воно почалося півтора місяці тому, триває і триватиме.

Навіщо цей парад проводити, як він впливає на дух нації, він не розуміє і навряд чи зрозуміє. Зате ми про все це знаємо добре. І тому треба просити ветеранів провести урочистий марш у Києві на Хрещатику 24 серпня 2019 року, допомогти їм з підготовкою та організацією.

Так, без техніки, зброї і парадних мундирів, але для того, щоби дати людям можливість привітати своїх захисників, подякувати їм, підтвердити свої любов, гордість за них та готовність підтримувати і надалі.

Джерело: Блог Сергія Тихого

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