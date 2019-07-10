З'явилася петиція з вимогою провести військовий парад 24 серпня



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Парад до Дня незалежності у Києві, 24 серпня 2018 року

Автор петиції вважає, що скасування проведення військового параду до Дня незалежності виглядає «невдалим заграванням з ворогом»

На сайті президента України 9 липня з'явилася петиція з вимогою до глави держави Володимира Зеленського переглянути своє рішення про відміну військового параду до Дня незалежності України 24 серпня.

«Скасування проведення військового параду виглядає невдалим заграванням з ворогом і може свідчити про перші кроки до капітуляції», - вважає автор петиції №22/065436-еп Мирон Дмитрик.

Він зауважив, що під час триваючої військової агресії з боку Російської Федерації, українські воїни, Збройні Сили, Національна Гвардія, інші збройні формування, добровольці, ветерани, волонтери, сім'ї загиблих, полонених та всі, хто докладає зусиль для оборони нашої землі від загарбників, заслуговують на увагу і пошану.

«Проведення військових парадів в останні роки стало символом сили та нездоланності українського війська, демонстрацією здобутків військово-промислового комплексу, актом вшанування світлої пам'яті тих, хто віддав життя за мирне небо над більшою частиною нашої прекрасної країни», - заявив автор петиції.

Як відомо, для розгляду президентом петиції вона повинна протягом 90 днів набрати понад 25 тисяч голосів.

Нагадаємо, 9 липня президент України Володимир Зеленський пообіцяв «новий формат» святкування Дня незалежності: зокрема, він повідомив, що військового параду 24 серпня не буде.

В свою чергу експрезидент Петро Порошенко зауважив, що парад - це значуща подія не лише для армії, а й для українського народу.