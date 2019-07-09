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    Зеленський пообіцяв «новий формат» святкування Дня Незалежності

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    <span>Зеленський відмовився від параду на День незалежності</span> - Зеленський пообіцяв «новий формат» святкування Дня Незалежності
    Зеленський відмовився від параду на День незалежності

    Військового параду на День Незалежності України 24 серпня не буде

    Україна цього року святкуватиме День Незалежності у новому форматі.

    Про це заявив у відеозверненні президент Володимир Зеленський.

    Зокрема, традиційного військового параду на День Незалежності України 24 серпня не буде. За його словами, буде «новий формат», а гроші, які мали витратити на парад – передадуть військовим. Ідеться про 300 млн гривень.

    Нагадаємо, на параді до 27-ї річниці Дня Незалежності України у Києві уперше за дев'ять років взяла участь військова авіація. Також уперше привітання «Слава Україні! — Героям Слава!» вперше пролунало як частина офіційної церемонії військового параду.

    До слова, цього року у США вперше за 27 років пройшов військовий парад до Дня незалежності. У параді зокрема, брали участь Повітряні сили США, авіаційна група Блакитні ангели і бойові танки М1А2 Abrams.Зазвичай святкування 4 липня в Вашингтоні супроводжувалося історичною карнавальною ходою.

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