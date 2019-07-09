Зеленський пообіцяв «новий формат» святкування Дня Незалежності
Військового параду на День Незалежності України 24 серпня не буде
Україна цього року святкуватиме День Незалежності у новому форматі.
Про це заявив у відеозверненні президент Володимир Зеленський.
Зокрема, традиційного військового параду на День Незалежності України 24 серпня не буде. За його словами, буде «новий формат», а гроші, які мали витратити на парад – передадуть військовим. Ідеться про 300 млн гривень.
Нагадаємо, на параді до 27-ї річниці Дня Незалежності України у Києві уперше за дев'ять років взяла участь військова авіація. Також уперше привітання «Слава Україні! — Героям Слава!» вперше пролунало як частина офіційної церемонії військового параду.
До слова, цього року у США вперше за 27 років пройшов військовий парад до Дня незалежності. У параді зокрема, брали участь Повітряні сили США, авіаційна група Блакитні ангели і бойові танки М1А2 Abrams.Зазвичай святкування 4 липня в Вашингтоні супроводжувалося історичною карнавальною ходою.