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    На Дніпропетровщині художники розписали зупинки (фото)

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    На Дніпропетровщині художники розписали зупинки (фото)
    Фото Український контент/Facebook

    Чотири об’єкти вже готові, ще три – на черзі

    На Дніпропетровщині громадська організація «Майстри петриківського розпису» розмалювала чотири зупинки петриківським розписом. Про це повідомляє Дніпро Регіон.

    Художники подарувала жителям сіл Дмитрівка, Богуслав, Троїцьке та Славянка Петропавлівського та Межівського районів, а також усім гостям області, які проїжджатимуть автошляхом М-30 Стрий-Ізварине, свою творчість – чотири автобусні зупинки, розмальовані петриківським розписом.

    На черзі ще три – в селах Троїцьке та Залізничне.

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    Фото Український контент/Facebook
    Фото Український контент/Facebook
    Фото Український контент/Facebook

    У творчому процесі взяли участь кращі майстри петриківського розпису: Людмила Горбуля – Заслужений майстер народної творчості України, Іван Дмитрюк, Олеся Статива, Юлія Груниста та учениця ПТУ №79 Світлана Самойленко.

    Організував та брав безпосередню участь у створенні рукотворного дива голова громадської організації «Майстри петриківського розпису» Микола Іщук.

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    Теги: Дніпро
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    На Дніпропетровщині художники розписали зупинки (фото)