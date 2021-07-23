  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    У Дніпро випустили понад мільйон червонокнижних риб

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Осетрові знаходяться на межі знищення - У Дніпро випустили понад мільйон червонокнижних риб
    Осетрові знаходяться на межі знищення

    Річку зарибили червонокнижними видами стерляді та севрюги

    На Херсонщині триває зариблення Дніпра мальками осетрових видів риб, які занесені до Червоної книги України. У пониззя річки поблизу Херсона вже вселено 1 млн 83 тис. 14 екземплярів (3969 кг) стерляді та 52 тис. 199 екземплярів (94 кг) севрюги, якою востаннє поповнювали Дніпро ще 2008 року.

    Рибопосадковий матеріал виростив Виробничо-експериментальний Дніпровський осетровий рибовідтворювальний завод ім. академіка С.Т. Артющика Держрибагентства. Всі роботи відбувалися за кошти державного бюджету. Про це інформує Урядовий портал.

    Осетрові знаходяться на межі знищення. З 27-ми видів осетрових в Україні зустрічаються шість: білуга звичайна, севрюга звичайна, стерлядь прісноводна, осетер російський, осетер атлантичний та осетер-шип.

    Проте останні двоє за попередні кілька десятиріч жодного разу в уловах не фіксувалися і вважаються зниклими на території нашої держави. Решта видів має статус «вразливий» або «зникаючий», всі вони занесені до Червоної книги України.

    Нагадаємо, раніше рибоохоронний патруль Київщини спільно з працівниками Переяславського відділу поліції зафіксував порушення природоохоронного законодавства. Так, о 4-й годині на Канівському водосховищі викрито двох громадян, які здійснювали вилов риби з човна за допомогою 5-ти сіток.

    Читайте також:
    Теги: Дніпро риба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Дніпро випустили понад мільйон червонокнижних риб