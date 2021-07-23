У Дніпро випустили понад мільйон червонокнижних риб

Річку зарибили червонокнижними видами стерляді та севрюги

На Херсонщині триває зариблення Дніпра мальками осетрових видів риб, які занесені до Червоної книги України. У пониззя річки поблизу Херсона вже вселено 1 млн 83 тис. 14 екземплярів (3969 кг) стерляді та 52 тис. 199 екземплярів (94 кг) севрюги, якою востаннє поповнювали Дніпро ще 2008 року.

Рибопосадковий матеріал виростив Виробничо-експериментальний Дніпровський осетровий рибовідтворювальний завод ім. академіка С.Т. Артющика Держрибагентства. Всі роботи відбувалися за кошти державного бюджету. Про це інформує Урядовий портал.

Осетрові знаходяться на межі знищення. З 27-ми видів осетрових в Україні зустрічаються шість: білуга звичайна, севрюга звичайна, стерлядь прісноводна, осетер російський, осетер атлантичний та осетер-шип.

Проте останні двоє за попередні кілька десятиріч жодного разу в уловах не фіксувалися і вважаються зниклими на території нашої держави. Решта видів має статус «вразливий» або «зникаючий», всі вони занесені до Червоної книги України.

Нагадаємо, раніше рибоохоронний патруль Київщини спільно з працівниками Переяславського відділу поліції зафіксував порушення природоохоронного законодавства. Так, о 4-й годині на Канівському водосховищі викрито двох громадян, які здійснювали вилов риби з човна за допомогою 5-ти сіток.

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