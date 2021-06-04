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    Художник з Дніпра перетворив вагон потяга на мистецьке диво (фото)

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    Митець вважає, що ми маємо вміти поважати інші світи і вміти з ними співіснувати в гармонії - Художник з Дніпра перетворив вагон потяга на мистецьке диво (фото)
    Митець вважає, що ми маємо вміти поважати інші світи і вміти з ними співіснувати в гармонії
    Фото: Zdesroy Street Art and Design/Facebook

    Митець створив цікаву інсталяцію «Мій і ваш світ» в старому плацкартному вагоні

    Вуличний художник з Дніпра брав участь у фестивалі сучасного мистецтва GogolFest-2021, де зміг подарувати нове життя старому залізничному вагону. Про це пише сам художник на своїй сторінці в мережі Facebook.

    Валерій Колор, більш відомий як #zdesroy, створив цікаву інсталяцію «Мій і ваш світ» в старому плацкартному вагоні.

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    Художник з Дніпра перетворив вагон потяга на мистецьке диво (фото)
    Художник з Дніпра перетворив вагон потяга на мистецьке диво (фото)
    Художник з Дніпра перетворив вагон потяга на мистецьке диво (фото)
    Художник з Дніпра перетворив вагон потяга на мистецьке диво (фото)
    Художник з Дніпра перетворив вагон потяга на мистецьке диво (фото)
    Художник з Дніпра перетворив вагон потяга на мистецьке диво (фото)

    «Це «Мій світ» – там, де все навколо мене вуличне мистецтво і я місцями прикрашаю його частинами вашого світу. Однотонного, білого, сірого. Ми живемо в паралельних всесвітах. Обидва світи мають право на існування», – розповів про свою ідею художник.

    Він додав: «Щоб не зруйнувати наші світи, ми повинні навчитися менше конфліктувати, поважати один одного і знайти компроміс – золоту середину! Ваш світ не існуватиме без графіті, стріт-арту та іншого мистецтва. А наш світ не зможе існувати без встановлених рамок і кордонів, які ми часто переступаємо», – вважає художник.

    Додамо, що турецький художник Ертан Атай у своїх роботах поєднує відомі картини митців минулого з сучасними популярними фільмами чи телешоу.

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    Теги: Дніпро мистецтво
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    Художник з Дніпра перетворив вагон потяга на мистецьке диво (фото)