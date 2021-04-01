«Дніпро» ледве не створив сенсацію в Українській хокейній лізі

«Донбас» лише в останньому періоді зумів схилити шальки терезів на свою користь

«Донбас» лише в останньому періоді зумів схилити шальки терезів на свою користь

За крок від сенсації був херсонський «Дніпро» в другому матчі півфінальної серії з «Донбасом». Переможець регулярного чемпіонату володів ініціативою, першим відкрив рахунок, але марнував момент за моментом, тоді як гості реалізовували навіть пів моменти.

Клас суперників, звісно, відчувався. Коли Євген Монс відкрив рахунок і «Донбас» повів перед, у «Дніпра» взагалі мало що виходило. Комбінаційна гра завершувалася прокиданням шайби в зону і, якщо її вдавалося підібрати, атака завершувалася кидком, як правило, непідготовленим і навмання. Проте поступово «щуки» набули впевненості. Поки гравці «Донбасу» не влучали у ворота, «Дніпро» стрімко контратакував. Два таких випади завершилися взяттям воріт. Обидва рази гості покарали господарів за самозаспокоєність. Красномовно в цьому плані виглядала шайба, закинута Олександром Швецовим під завісу другого періоду. Форвард спокійно проїхався під правим бортом, вискочив без перешкод на ворота і поцілив у ближній кут.

Коли ж Євген Ратушний вивів «Дніпро» вперед, «Донбас» нарешті схаменувся. Протягом півтори хвилини Андрій Сігарьов і Микита Мілехін знову вивели господарів уперед.

На останні хвилини херсонці замінили воротаря шостим польовим гравцем. Могли як забити, так і пропустити. Але рахунок не змінився – 3:2. «Донбас» веде в серії – 2:0.

В іншому півфіналі «Сокіл» веде перед у протистоянні з «Кременчуком» - 1:0.