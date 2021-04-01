  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    «Дніпро» ледве не створив сенсацію в Українській хокейній лізі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    &laquo;Донбас&raquo; лише в останньому періоді зумів схилити шальки терезів на свою користь - «Дніпро» ледве не створив сенсацію в Українській хокейній лізі

    «Донбас» лише в останньому періоді зумів схилити шальки терезів на свою користь

    Фото УХЛ

    «Донбас» лише в останньому періоді зумів схилити шальки терезів на свою користь

    За крок від сенсації був херсонський «Дніпро» в другому матчі півфінальної серії з «Донбасом». Переможець регулярного чемпіонату володів ініціативою, першим відкрив рахунок, але марнував момент за моментом, тоді як гості реалізовували навіть пів моменти.

    Клас суперників, звісно, відчувався. Коли Євген Монс відкрив рахунок і «Донбас» повів перед, у «Дніпра» взагалі мало що виходило. Комбінаційна гра завершувалася прокиданням шайби в зону і, якщо її вдавалося підібрати, атака завершувалася кидком, як правило, непідготовленим і навмання. Проте поступово «щуки» набули впевненості. Поки гравці «Донбасу» не влучали у ворота, «Дніпро» стрімко контратакував. Два таких випади завершилися взяттям воріт. Обидва рази гості покарали господарів за самозаспокоєність. Красномовно в цьому плані виглядала шайба, закинута Олександром Швецовим під завісу другого періоду. Форвард спокійно проїхався під правим бортом, вискочив без перешкод на ворота і поцілив у ближній кут.

    Коли ж Євген Ратушний вивів «Дніпро» вперед, «Донбас» нарешті схаменувся. Протягом півтори хвилини Андрій Сігарьов і Микита Мілехін знову вивели господарів уперед.

    На останні хвилини херсонці замінили воротаря шостим польовим гравцем. Могли як забити, так і пропустити. Але рахунок не змінився – 3:2. «Донбас» веде в серії – 2:0.

    В іншому півфіналі «Сокіл» веде перед у протистоянні з «Кременчуком» - 1:0.

    Читайте також:

      Теги: Донбас Дніпро
      Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі ()
      1000 символів залишилось
      Читайте також:

      Натисніть «Подобається», щоб читати
      Glavcom.ua в Facebook

      Я вже читаю Glavcom в Facebook

      НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

      Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies