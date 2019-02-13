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    На Дніпропетровщині на шахті загинули двоє гірників

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    <p>На одному з горизонтів шахти були знайдені тіла двох людей</p> - На Дніпропетровщині на шахті загинули двоє гірників

    На одному з горизонтів шахти були знайдені тіла двох людей

    Повідомлення про трагедію на шахті «Ювілейна» надійшло о 12:10

    На Дніпропетровщині на шахті «Ювілейна» загинули двоє гірників.

    Про це 13 лютого повідомив голова Конфедерації вільних профспілок та незалежної профспілки вугільників Михайло Волинець у Facebook.

    «Сьогодні на шахті «Ювілейна» ПАТ «Суха Балка» загинуло двоє гірників. Проводиться розслідування щодо причин та наслідків аварії», - написав Волинець.

    Подробиці інциденту на шахті не повідомляються.

    Як пише видання 0564.ua, в прес-службі гірничорятувального загону розповіли, що повідомлення про трагедію надійшло о 12:10. На одному з горизонтів шахти були знайдені тіла двох людей.

    Зараз на місці події працюють правоохоронці, співробітники гірничо-рятувального загону та медики. Встановлюються всі обставини події.

    Нагадаємо, 10 січня в с. Вербки Павлоградського р-ну на шахті ім. Героїв Космосу ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» на горизонті 330 м стався вибух (попередньо метано-повітряної суміші) з послідуючим горінням.

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