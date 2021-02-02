На Дніпропетровщині управління юстиції виставило на продаж вживаний кастет

Металевий предмет з чотирма отворами є кастетом

Торги на сайті СЕТАМ призначені на 8 лютого

Виконавча служба у Жовтих Водах Дніпропетровської області продає через систему електронних торгів арештованим майном (СЕТАМ) вживаний кастет.

Про це свідчить картка лота на сайті СЕТАМ, передають Українські Новини.

Повідомляється, що металевий предмет з чотирма отворами, який є кастетом, виготовлений зі свинцю саморобним способом по типу кастетів і був у вжитку.

Стартова ціна лота – 84.60 грн. Майно знаходиться в приміщенні Жовтоводського МВДВС Південно-Східного міжрегіонального управління юстиції (м. Дніпро).

Згідно з інформацією, на участь в аукціоні подали заявки вже чотири учасники. Торги призначені на 8 лютого.

Згідно з даними Вікіпедії, кастет – контактна ударно-розбивальна зброя для кулачного бою з твердого матеріалу, що надягається на пальці або затискуться між ними, з гладкою чи шипованою бойовою частиною.

Попри простоту конструкції, є вельми небезпечною зброєю: сильний удар кастетом може заподіяти травми різного ступеня тяжкості, аж до смертельних.

Нагадаємо, днями співробітники СБУ затримали двох державних виконавців управління забезпечення примусового виконання рішень управління юстиції Міністерства юстиції України в Київській області.