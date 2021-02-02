  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Дніпропетровщині управління юстиції виставило на продаж вживаний кастет

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Металевий предмет з чотирма отворами є кастетом - На Дніпропетровщині управління юстиції виставило на продаж вживаний кастет
    Металевий предмет з чотирма отворами є кастетом
    Ілюструюче фото

    Торги на сайті СЕТАМ призначені на 8 лютого

    Виконавча служба у Жовтих Водах Дніпропетровської області продає через систему електронних торгів арештованим майном (СЕТАМ) вживаний кастет.

    Про це свідчить картка лота на сайті СЕТАМ, передають Українські Новини.

    Повідомляється, що металевий предмет з чотирма отворами, який є кастетом, виготовлений зі свинцю саморобним способом по типу кастетів і був у вжитку.

    Стартова ціна лота – 84.60 грн. Майно знаходиться в приміщенні Жовтоводського МВДВС Південно-Східного міжрегіонального управління юстиції (м. Дніпро).

    Згідно з інформацією, на участь в аукціоні подали заявки вже чотири учасники. Торги призначені на 8 лютого.

    6018fbf4b3309-screenshot_1

    Згідно з даними Вікіпедії, кастет – контактна ударно-розбивальна зброя для кулачного бою з твердого матеріалу, що надягається на пальці або затискуться між ними, з гладкою чи шипованою бойовою частиною.

    Попри простоту конструкції, є вельми небезпечною зброєю: сильний удар кастетом може заподіяти травми різного ступеня тяжкості, аж до смертельних.

    Нагадаємо, днями співробітники СБУ затримали двох державних виконавців управління забезпечення примусового виконання рішень управління юстиції Міністерства юстиції України в Київській області.

    Теги: зброя Міністерство юстиції Дніпропетровщина аукціон майно
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies