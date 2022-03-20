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    На Дніпропетровщині відновили роботу майже всі великі підприємства

    Дуже важливо, аби бізнес продовжував діяльність - На Дніпропетровщині відновили роботу майже всі великі підприємства
    Дуже важливо, аби бізнес продовжував діяльність
    фото з відкритих джерел

    «Нам потрібно, щоб працювала економіка», – Валентин Резніченко

    На Дніпропетровщині відновило роботу 21 велике підприємство із 22 та працює середній бізнес. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

    «Ми повинні повертатися до нормального життя. Подивіться на зусилля Президента та Уряду. Зробили, мабуть, найбільш пільгове в історії оподаткування», – сказав він та закликав усіх, хто має можливість, ставати до роботи.

    «Нам потрібно, щоб працювала економіка. Щоб люди отримували зарплатню. Щоб Україна стала ще сильнішою. Щоб ми збереглися – країна, область, місто, село», – наголосив очільник Дніпропетровщини.

    Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента України Ростислав Шурма наголосив, що несправедливе завищення цін у продуктових і аптечних мережах буде прирівняно до мародерства.

    «В нас є система державного регулювання. Тобто порушуючи ці речі вони не просто поводять себе некоректно, а фактично йдуть на пряме порушення закону. І тому вони будуть нести пряму відповідальність», запевнив чиновник.

    Теги: росія окупанти війна Дніпро бізнес Україна окупація #stoprussia
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    На Дніпропетровщині відновили роботу майже всі великі підприємства