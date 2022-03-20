Донька Пєскова дуже «розчарована» через заборону подорожувати

Пєскова ниє, що «не має жодного відношення для ситуації»

Доки російська армія обстрілює українські міста та вбиває українських дітей, доньку речника Путіна Єлизавету Пєскову хвилює лише те, що вона не може подорожувати.

Як пише Business Insider, вочевидь перспектива подорожувати Росією доньку речника Володимира Путіна геть не тішить. Спадкоємиця кремлівського пропагандиста називає себе начебто «громадянкою світу».

Санкції Пєскова вважає «геть несправедливими та необґрунтованими». Також вона у кращих традиціях росіян ниє, що «не має жодного відношення для ситуації». Особливо дивно звучить аргумент Пєскової, що їй – лише 24 роки.

«Я засмучена, тому що я люблю подорожувати та люблю різні культури. Я – громадянка світу, і не можу з цим нічого вдіяти», – поскаржилася Пєскова.

Санкції проти родини Дмитра Пєскова США ввели 11 березня.

54-річний Дмитро Пєсков має п’ятьох дітей: сина Миколу від першого шлюбу з Анастасією Будьонною, дочку Єлизавету та синів Міка і Дені від другого шлюбу з Катериною Солоцинською та доньку Надію від нинішньої дружини, російської фігуристки Тетяни Навки. Двоє дітей прессекретаря диктатора повнолітні – це Микола Чоулз та Єлизавета Пєскова.

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