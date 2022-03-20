Окупанти скинули бомби на школу мистецтв у Маріуполі

У школі ховались 400 людей

РУ Маріуполі російсько-окупаційні війська у Маріуполі скинули бомби на школу мистецтв, де ховались приблизно 400 людей. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

У школі мистецтв ховались жінки, діти та люди похилого віку. Будівля зруйнована, а під завалами досі перебувають мирні люди.

Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.

Не вперше окупанти обстрілюють цивільні об'єкти в Маріуполі, зокрема місця, де ховаються люди. 16 березня окупанти скинули бомбу на Драматичний театр, який став прихистком для тисячі людей, які втратили домівки. Відповідно до супутникових знімків Maxar Technologies, біля театру були написи «Діти» російською мовою. Так пілотів хотіли попередити, щоб вони не обстрілювали будівлю.

Згодом рятувальники розпочали звільняти мирних жителів із-під завалів театру. Омбудсменка Людмила Денісова повідомила, що будівля витримала удар авіаційної бомби та захистила людей, які були у сховищі.

Італія вже заявила, що готова відбудувати зруйнований театр.

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