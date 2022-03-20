Західна розвідка: Путін став жертвою власної пропаганди та втратив зв'язок із реальністю

Путін є єдиною особою, яка приймає рішення в Москві

Російський диктатор Володимир Путін створив собі ізольований від реальності світ, що може становити проблему при оцінці його дій. До такого висновку дійшли британська та американська розвідка, повідомляє BBC.

«Його ізоляція була очевидною на фотографіях його зустрічей, наприклад, коли він зустрівся з президентом Еммануелем Макроном. Це також було очевидно під час зустрічі Путіна зі своєю командою національної безпеки напередодні війни», – зазначає видання.

Аналітики вважають, що російський президент став жертвою власної пропаганди, оскільки дослухається лише до кількох людей та блокує альтернативні думки. При цьому коло тих, з ким розмовляє Путін, ніколи не було великим, але коли справа дійшла до рішення про вторгнення в Україну, воно звузилося до незначної купки людей, які поділяють світогляд Путіна та його нав'язливі ідеї.

«Проблема розуміння дій Кремля полягає в тому, що Путін є єдиною особою, яка приймає рішення в Москві. І хоча його погляди часто ясно викладаються в публічних заявах, знати, як він діятиме відповідно до них, – складне завдання для розвідки», – пояснив Джон Сайфер, який раніше керував операціями ЦРУ в Росії.

Із ним погоджується сер Джон Соерс, колишній очільник британської МІ-6, який зауважує, що чимало підлеглих Путіна також не розуміють, що відбувається в його голові. Фахівці, які спостерігали за Путіним, кажуть, що російським лідером керує бажання подолати передбачуване приниження Росії у 1990-х роках, а також переконаність у тому, що Захід сповнений рішучості пригнічувати Росію та усунути його від влади.

Нагадаємо, таємничий бункер російського диктатора Володимира Путіна може виявитися величезним підземним комплексом, розрахованим на кілька місяців спокійного життя. Ця споруда, ймовірно, розташована на території Алтайської республіки, зможе навіть перенести ядерний удар.

Колишні прем'єр-міністри Великої Британії наполягають на створенні нового міжнародного трибуналу для Путіна та тих, хто йому допомагав планувати повномасштабне вторгнення в Україну.

Додамо, що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон на конференції Консервативної партії у Блекпулі звинуватив «варвара» Володимира Путіна у вторгненні в Україну, зазначивши, що країни Заходу більше не відновлюватимуть відносини з РФ.

Також Джонсон вважає, що російський президент Володимир Путін вторгненням в Україну зробив катастрофічну помилку.

Раніше Джонсон заявив, що Україна зараз розплачується за те, що Захід довгі роки не розумів загрози, яку становить президент РФ Володимир Путін.

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