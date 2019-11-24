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    Новини

    На Вінниччині горіла будівля сільради

    • Розсилка
    На Вінниччині горіла будівля сільради

    Жертв та постраждалих немає

    У селі Морозівка на Вінниччині на другому поверсі двоповерхової будівлі сільської ради виникла пожежа.

    Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

    «24 листопада о 08:35 у с. Морозівка Погребищенського району на другому поверсі двоповерхової будівлі сільської ради виникла пожежа», – йдеться у повідомленні.

    О 08:42 пожежу локалізовано на площі 20 м кв. Жертв та постраждалих немає.

    До гасіння залучено 12 людей о/с та 4 од. техніки Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    Як повідомлялося, у Росії палаючу BMW загасили коричневою рідиною з асенізаторної цистерни.

    Нагадаємо, у п’ятницю, 22 листопада, у Великобагачанському районі Полтавської області під час руху до тла згорів вантажний автомобіль.

    пожежа ДСНС Вінниччина
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