Комітет Ради викликає Кравчука через заяви про «вибори на Донбасі»

Депутати хочуть почути роз’яснення від Кравчука про «план дій», в якому вибори на окупованому Донбасі планують провести вже в березні

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади викликав на зустріч голову української делегації у ТКГ щодо врегулювання конфлікту на Донбасі Леоніда Кравчука, аби він роз'яснив запропонований «План дій».

Про це повідомив перший заступник голови комітету, нардеп фракції «Голос» Роман Лозинський в Facebook.

«Леоніда Кравчука викликано на зустріч із Комітетом Ради. З шостої спроби сьогодні Комітет таки підтримав мою пропозицію запросити голову делегації в ТКГ разом зі спікером. Аби почути роз’яснення про свій «план дій», в якому вибори на окупованому Донбасі планують провести вже в березні», – зауважив він.

За його словами, про дату такої зустрічі буде повідомлено окремо.

«Парламентарі, як і всі українці, мають право знати, як українська делегація формує позицію на переговорах, аби уникнути небезпечних наслідків необережної дипломатії. І така позиція має бути узгодженою як з силовиками та органами держбезпеки, так і всередині парламенту», – додав Лозинський.

Як повідомлялося раніше, українська сторона підготувала «План спільних кроків» для Тристоронньої контактної групи (ТКГ). План містить пропозицію про повне припинення конфлікту і демілітаризацію окремих районів Донецької та Луганської областей на початку 2021 року, аби створити всі необхідні умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.

Зазначимо, Кравчук вимагає від РФ розслідувати вбивство снайпером українського військового.

25 листопада відбулося найжорсткіше засідання ТКГ.

Нагадаємо, 25 листопада головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що на окупованому Донбасі перебуває не більше 3 тисяч військових РФ, які виконують роль інструкторів та помічників командирів.

Крім того Хомчак повідомив, що за 122 дні «перемир’я» загинуло четверо українських бійців.