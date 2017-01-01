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    На Донбас вилетіла група української влади для обміну полоненими

    Геращенко, Лутковська і силовики летять на Донбас
    Перший віце-спікер парламенту, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська, представники Генпрокуратури, СБУ і Міноборони вилетіли на Донбас для проведення обміну полоненими. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила Геращенко. [READ_MORE] «З
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    Представники української влади летять на Донбас
    Представники української влади летять на Донбас

    Геращенко, Лутковська і силовики летять на Донбас

    Перший віце-спікер парламенту, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська, представники Генпрокуратури, СБУ і Міноборони вилетіли на Донбас для проведення обміну полоненими. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила Геращенко.

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    «З омбудсменом Лутковською, представниками Генпрокуратури, експертами мінської гуманітарної групи, представниками СБУ і Міноборони вилітаємо на Донбас. Навіть у літаку – працюємо», - написала вона.

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    На Донбас вилетіла група української влади для обміну полоненими
    На Донбас вилетіла група української влади для обміну полоненими

    Нагадаємо, 25 грудня стало відомо, що обмін заручниками за формулою «306 на 74» відбудеться у середу, 27 грудня. Його час і місце не повідомляють з міркувань безпеки. Проте ватажок бойовиків Олександр Захарченко заявив, що обмін планується о 13:00. Передбачається, що Україна передасть бойовикам тих осіб, звільнення яких не суперечить законодавству.

    За словами координатора групи щодо обміну полоненими «Патріот» Олега Котенко, українська сторона не знає, кого звільнять з полону бойовиків.

    Президент України Петро Порошенко доручив забезпечити звільнених українців медичною допомогою, а також оперативно доставити їх до власних родин.

    26 грудня Порошенко провів зустріч із рідними заручників, які перебувають у полоні. 

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    Донбас Ірина Геращенко обмін полоненими заручники
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