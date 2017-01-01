На Донбас вилетіла група української влади для обміну полоненими

Геращенко, Лутковська і силовики летять на Донбас

Перший віце-спікер парламенту, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська, представники Генпрокуратури, СБУ і Міноборони вилетіли на Донбас для проведення обміну полоненими. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила Геращенко. [READ_MORE] «З



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Представники української влади летять на Донбас

Геращенко, Лутковська і силовики летять на Донбас

Перший віце-спікер парламенту, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська, представники Генпрокуратури, СБУ і Міноборони вилетіли на Донбас для проведення обміну полоненими. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила Геращенко.

«З омбудсменом Лутковською, представниками Генпрокуратури, експертами мінської гуманітарної групи, представниками СБУ і Міноборони вилітаємо на Донбас. Навіть у літаку – працюємо», - написала вона.

Нагадаємо, 25 грудня стало відомо, що обмін заручниками за формулою «306 на 74» відбудеться у середу, 27 грудня. Його час і місце не повідомляють з міркувань безпеки. Проте ватажок бойовиків Олександр Захарченко заявив, що обмін планується о 13:00. Передбачається, що Україна передасть бойовикам тих осіб, звільнення яких не суперечить законодавству.

За словами координатора групи щодо обміну полоненими «Патріот» Олега Котенко, українська сторона не знає, кого звільнять з полону бойовиків.

Президент України Петро Порошенко доручив забезпечити звільнених українців медичною допомогою, а також оперативно доставити їх до власних родин.

26 грудня Порошенко провів зустріч із рідними заручників, які перебувають у полоні.