Обмін полоненими: звільненим українцям нададуть матеріальну допомогу

Порошенко зустрівся з рідними заручників, які перебувають у полоні бойовиків

Президент України Петро Порошенко провів зустріч із рідними заручників, які перебувають у полоні. Про це повідомляє прес-служба глави держави. «Нічого важливішого за те, щоб повернути наших додому немає», - сказав Порошенко. «Дуже сподіваюсь, що все буде добре. Дуже сподіваюсь, що це буде символом нашої боротьби і нашої



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Зустріч Порошенка з рідними заручників

Порошенко зустрівся з рідними заручників, які перебувають у полоні бойовиків

Президент України Петро Порошенко провів зустріч із рідними заручників, які перебувають у полоні. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

«Нічого важливішого за те, щоб повернути наших додому немає», - сказав Порошенко.

«Дуже сподіваюсь, що все буде добре. Дуже сподіваюсь, що це буде символом нашої боротьби і нашої перемоги, - сказав президент. – Повірте, і я цього дня чекав всі ці три роки».

«Це була дуже виснажлива, дуже професійна з нашого боку боротьба за кожного. Вірю, що вона завтра принесе результат», - наголосив він.

Глава держави подякував рідним заручників за їх віру в Українську державу, і віру у спільну боротьбу: «І я дуже дякую, що в ці важкі часи ви з гідністю вірили в Українську державу, вірили у нашу спільну боротьбу, яка точно завершиться перемогою. Дякую вам за цю віру».

«Дякую вам за цю гідність, за цю віру, і за це терпіння. Мало хто може зрозуміти, чого воно вам коштувало це терпіння. Дякую, що, в тому числі завдяки вам завтрашній день може відбутись», - звернувся Порошенко до рідних полонених.

Він наголосив, що в останні дні робота по підготовці до звільнення тривала у режимі 24 години на добу для того, щоб були застосовані всі необхідні правові механізми для його здійснення.

Президент підкреслив, що застосував всі можливості міжнародного тиску: починаючи від Нормандського формату і закінчуючи нашими партерами зі США; починаючи від церкви і закінчуючи переговорною групою; починаючи від Тристоронньою контактної групи і закінчуючи ОБСЄ і міжнародними організаціями; починаючи від Червоного хреста і закінчуючи Уповноваженим із прав людини. «Всі були задіяні і спрацювали як єдиний механізм, чітко злагоджена команда для того, щоб наблизити завтрашній день і взагалі зробити його можливим», - зазначив Порошенко.

«Хочу наголосити, що ми були готові кожен день із цих трьох років робити все можливе для того, щоб вони повернулись», - підкреслив президент. Він наголосив також, що обмін став можливий, в тому числі завдяки Мінським угодам, де це чітко передбачено.

Глава держави повідомив, що кожному зі звільнених українців буде надано належну медичну допомогу: «Я дав вказівку забезпечити кожному, кого ми повертаємо, відповідне медичне обстеження і медичну допомогу».

Він також звернувся до уряду щодо надання звільненим українцям та їхнім родинам матеріальної допомоги для того, щоб полегшити їх адаптацію.

Голова Служби безпеки України Василь Грицак повідомив, що Служба забезпечить проїзд, проживання та розміщення рідних звільнених українських заручників на період очікування на їх повернення.

25 грудня стало відомо, що обмін заручниками за формулою «306 на 74» відбудеться у середу, 27 грудня. Його час і місце не повідомляють з міркувань безпеки. Проте ватажок бойовиків Олександр Захарченко заявив, що обмін планується о 13:00. Передбачається, що Україна передасть бойовикам тих осіб, звільнення яких не суперечить законодавству.

За словами координатора групи щодо обміну полоненими «Патріот» Олега Котенко, українська сторона не знає, кого звільнять з полону бойовиків.

Президент України Петро Порошенко доручив забезпечити звільнених українців медичною допомогою, а також оперативно доставити їх до власних родин.