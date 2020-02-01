На Донбасі бойовики гатять поблизу семи населених пунктів



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Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм

31 січня збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив п’ять обстрілів по нашим позиціям, а саме:

поблизу населеного пункту Широкине – з мінометів калібру 82 мм противник випустив 13 мін, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

неподалік Старогнатівки – з гранатометів різних систем;

поруч з Авдіївкою – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу Лебединського – з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та іншої стрілецької зброї;

у районі Василівки – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

Три ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», а саме:

два рази поряд з Луганським – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

поруч з Новолуганським – зі станкового протитанкового гранатомету противник здійснив 7 пострілів.

Вчора, 31 січня, у результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

З початком цієї доби, 1 лютого, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає.

До слова, президент України Володимир Зеленський прокоментував загибель 11 українських військових на Донбасі з початку січня 2020 року.