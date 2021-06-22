На Донбасі бойовики підірвалися на власних мінах: шестеро загиблих

У результаті підриву на власних вибухових пристроях і необережного поводження зі зброєю окупанти зазнали втрат

На тимчасово окупованому Донбасі проросійські бойовики підірвалися на своїх мінах. Відомо про загибель шістьох осіб. Про це на брифінгу заявила речниця Міністерства оборони Ганна Новицька.

Зокрема, за даними розвідки, бойовики продовжують порушувати домовленості про режим «тиші», мінуючи місцевість.

«Так, за минулу добу в результаті підриву на власних вибухових пристроях і необережного поводження зі зброєю втрати противника склали: шість безповоротних, п'ять санітарних», – зазначила Новицька.

При цьому втрати супроводжуються поширенням дезінформації про нібито активізацію бойових дій з боку української армії шляхом розсилки СМС на мобільні телефони російських найманців.

Зазначимо, сепаратистські ЗМІ зазначають, що бойовики загинули біля окупованого Донецька нібито в результаті мінометного обстрілу.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 21 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню.

До слова, в Україні 22 червня – День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни. Цього дня 1941 року попри таємну угоду про ненапад (пакт Молотова-Ріббентропа 1939 року) та тісну військово-економічну співпрацю із СРСР нацистська Німеччина атакувала радянські частини вздовж всієї лінії кордону від Балтійського до Чорного моря.

Розпочалася війна 1941-1945 років, яка стала складником Другої світової війни