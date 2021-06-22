  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    На Донбасі бойовики підірвалися на власних мінах: шестеро загиблих

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Сепаратистські ЗМІ зазначають, що бойовики загинули біля окупованого Донецька - На Донбасі бойовики підірвалися на власних мінах: шестеро загиблих
    Сепаратистські ЗМІ зазначають, що бойовики загинули біля окупованого Донецька

    У результаті підриву на власних вибухових пристроях і необережного поводження зі зброєю окупанти зазнали втрат

    На тимчасово окупованому Донбасі проросійські бойовики підірвалися на своїх мінах. Відомо про загибель шістьох осіб. Про це на брифінгу заявила речниця Міністерства оборони Ганна Новицька.

    Зокрема, за даними розвідки, бойовики продовжують порушувати домовленості про режим «тиші», мінуючи місцевість.

    «Так, за минулу добу в результаті підриву на власних вибухових пристроях і необережного поводження зі зброєю втрати противника склали: шість безповоротних, п'ять санітарних», – зазначила Новицька.

    При цьому втрати супроводжуються поширенням дезінформації про нібито активізацію бойових дій з боку української армії шляхом розсилки СМС на мобільні телефони російських найманців.

    Зазначимо, сепаратистські ЗМІ зазначають, що бойовики загинули біля окупованого Донецька нібито в результаті мінометного обстрілу.

    Нагадаємо, протягом минулої доби, 21 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню.

    До слова, в Україні 22 червня – День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни. Цього дня 1941 року попри таємну угоду про ненапад (пакт Молотова-Ріббентропа 1939 року) та тісну військово-економічну співпрацю із СРСР нацистська Німеччина атакувала радянські частини вздовж всієї лінії кордону від Балтійського до Чорного моря.

    Розпочалася війна 1941-1945 років, яка стала складником Другої світової війни

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі Донбас смерть вибухівка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Донбасі бойовики підірвалися на власних мінах: шестеро загиблих