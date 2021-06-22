Сьогодні День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни

Німецько-радянська війна тривала від 22 червня 1941 року до 8 травня 1945 року

Щорічно 22 червня відбувається приспущення державного прапора України

В Україні 22 червня – День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни. Цього дня 1941 року попри таємну угоду про ненапад (пакт Молотова-Ріббентропа 1939 року) та тісну військово-економічну співпрацю із СРСР нацистська Німеччина атакувала радянські частини вздовж всієї лінії кордону від Балтійського до Чорного моря.

Розпочалася війна 1941-1945 років, яка стала складником Другої світової війни.

Німецько-радянська війна тривала від 22 червня 1941 року до 8 травня 1945 року. ЇЇ бої стали одними з наймасштабніших у воєнній історії ХХ століття.

Слід зазначити, що Україна не тільки серед колишніх радянських республік, а й з усіх країн світу зазнала найбільших втрат за роки тієї війни.

У Другій світовій війні українці понесли людські втрати більші, ніж Велика Британія, Канада, США і Франція разом узяті. За різними оцінками, в нашій країні загинуло від 8 до 10 мільйонів людей, з них цивільного населення близько 5 млн, 2,2 мільйона було вивезено на примусові роботи до нацистської Німеччини, 10 мільйонів втратило притулок. На цілковиті руїни перетворилося понад 700 міст та селищ міського типу, майже 30 тисяч сіл.

День пам’яті засновано указом президента України № 1245/2000 від 17 листопада 2000 року, також Верховна Рада запровадила всеукраїнську хвилину мовчання у цей день.

Щорічно 22 червня відбувається приспущення державного прапора України з чорними стрічками на будинках та спорудах органів та установ державної влади.

Окрім того, Держкомітет телебачення і радіомовлення має забезпечувати обмеження трансляції розважальних програм радіо і телебачення, а також о 10:00 переривати трансляцію передач, вшановуючи пам’ять загиблих у війні.

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