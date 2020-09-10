На Донбасі до кінця року з’являться два сервісні центри біля КПВВ



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У кожному сервісному центрі будуть діяти ЦНАПи, будуть обладнані кімната відпочинку, кафетерій, вбиральні, кімната матері і дитини, медпункт, аптека, відділення банку, магазин, поштове відділення

До кінця року на КПВВ на Донбасі на планується відкрити два сервісні центри. Так, у листопаді на КПВВ Щастя Луганської області, в у грудні на КПВВ Новотроїцьке Донецької області. Про це повідомляє пресслужба Міністерства реінтеграції і тимчасово окупованих територій України.

«У Донецькій та Луганській областях розпочато підготовку до спорудження сервісних центрів, роботи розпочнуться найближчим часом. Вже у листопаді планується відкрити сервісний центр на КПВВ Щастя Луганської області, а у грудні — на КПВВ Новотроїцьке Донецької області», — сказано у повідомленні.

Зазначається, що спорудження сервісних центрів відбувається за кошт інвесторів.

«Інвестиції на кожен сервісний центр складають 9,1 млн грн. Інвестором будівництва сервісного центру на КПВВ Щастя виступила компанія «Остро-груп», на КПВВ Новотроїцьке — компанія «Нова пошта», — додається у повідомленні.

Так, у кожному сервісному центрі будуть діяти ЦНАПи, будуть обладнані кімната відпочинку, кафетерій, вбиральні, кімната матері і дитини, медпункт, аптека, відділення банку, магазин, поштове відділення. Також сервісні центри будуть обладнанні Wi-Fi, системами кондиціонування, гарячою водою тощо.

Сервісні центри являтимуть собою тимчасові збірно-розбірні модульні конструкції.

Всього у Донецькій та Луганській областях буде споруджено 7 таких центрів — на шести існуючих КПВВ та на новому — у Щасті. Окрім того, сервісні центри будуть облаштовані й на КПВВ на адмінмежі із АР Крим.

У Херсонській області на КПВВ Чонгар вже проводиться реконструкція сервісної зони, інвестором виступила компанія SOCAR. Сума інвестицій — близько 20 млн грн.

«Наше завдання — створити максимально зручні, функціональні КПВВ, аби наші громадяни як ті, що перетинають КПВВ, так і ті, хто живе на підконтрольній Уряду України території, могли отримувати всі послуги максимально зручно і оперативно», — наголосив віцепрем‘єр-міністр України-Міністр з питань реінтеграції ТОТ Олексій Резніков.

Він також нагадав, що Мінреінтеграції запроваджує комплексний підхід для вирішення питання належного облаштування КПВВ і надання послуг на адмінмежі та на лінії дотику, тому всі КПВВ будуть у підпорядкуванні одного балансоутримувача — ДП «Реінтеграція та відновлення», а не кожне у різної структури. Для надання комплексних соціальних та гуманітарних послуг на КПВВ, буде здійснено відбір персоналу ДП, який буде забезпечувати високоякісний сервіс для осіб, що перетинають лінію розмежування та адмінмежу з АР Крим.