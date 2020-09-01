Пункти пропуску на Донбасі перейшли на осінній графік роботи



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КПВВ «Мар'їнка», що на Донеччині

Від сьогодні пропускні операції в КПВВ здійснюватимуться щоденно з 7 ранку до 18.30

Із 1 вересня КПВВ на Донбасі перейшли на осінній режим роботи. Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

«У зв’язку із погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні, за рішенням Командувача об’єднаних сил з першого вересня посилено заходи із профілактики поширення Covid-19. Стосуються вони як військових, так і цивільних громадян котрі проживають чи планують перебувати на території Донецької та Луганської областей», - зазначили в пресцентрі ООС.

Контролюватиметься обов’язкове використання засобів індивідуального захисту та дотримання соціальної дистанції. А також, виконання, в умовах карантину, правил пасажирських перевезень на автостанціях, залізничних вокзалах, зупинках громадського транспорту.

В умовах карантинних обмежень функціонуватимуть і контрольні пункти в'їзду/виїзду, які від сьогодні, 1 вересня, перейшли на осінній режим роботи.

Відтепер перетин лінії розмежування здійснюється у період з 07.00 до 18.30.

Нагадаємо, з 1 вересня у районі проведення операції Об'єднаних сил посилюються заходи щодо профілактики поширення Covid-19.

Слід також нагадати, що ОБСЄ зафіксувала понад 800 порушень на Донбасі за місяць «перемир’я».