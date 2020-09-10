У вас після карантину буде 30 днів. Уряд зробив важливе повідомлення для пенсіонерів Донбасу



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Банк готовий виплачувати гроші, як тільки люди прийдуть до відділення

Пенсіонерам з ОРДЛО дадуть місяць на верифікацію в відділеннях Ощадбанку

Після скасування карантину в Україні у пенсіонерів, які проживають на тимчасово окупованій території Донбасу, буде місяць на верифікацію в відділеннях Ощадбанку. Про це заявив віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков в інтерв'ю «Фактам».

За його словами, на час карантину в країні для переселенців відклали обов'язок кожні 60 днів підтверджувати свій статус.

«Після того, як офіційно скасують карантин, буде 30 днів, щоб в спокійному режимі, не нервуючи, приїхати і провести верифікацію. З цього приводу нехай ніхто не хвилюється. Ощадбанк депонує ці гроші і готовий виплачувати їх, як тільки люди прийдуть до відділення банку», – розповів віце-прем'єр.

Також Олексій Резніков наголосив, що після відкриття КПВВ на підконтрольну територію хлине велика кількість пенсіонерів, що може створити дискомфорт.

«Зараз ми з моїм колегою віце-прем'єр-міністром Михайлом Федоровим, який відповідає за цифрову трансформацію в країні, модернізуємо додаток «Дія», яке дозволить в тому числі комунікувати з пенсіонерами-ВПЛ і пропонувати їм реєструватися, створювати особисті кабінети і записуватися в електронну чергу. Тобто ми готуємося до того, щоб вони отримали свої гроші», – додав він.

Як повідомлялося раніше, Кабмін планує збільшення пенсій. У Пенсійному фонді повідомили, що першими, кого торкнеться підвищення, будуть пенсіонери з мінімальною пенсією.

Згідно із законом така пенсія не може бути меншою за 40% від мінімальної зарплати, тому з 1 вересня вона буде становити 2 тис. грн.

Крім того, прем’єр розраховує, що середня зарплата і пенсія зросте: названо терміни і цифри.

Також, в Україні хочуть збільшити вік виходу на пенсію.