В ОРДЛО проживає третина зареєстрованих переселенців, – Резніков



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Віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков

Йдеться про близько 500 тисяч громадян України

На сьогодні третя частина з півтора мільйона зареєстрованих переселенців проживає в окремих районах Донецької і Луганської областей. Про це в інтерв'ю «Фактам» розповів віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

За його словами, Україна має виплачувати пенсію всім своїм пенсіонерам.

«Але зараз я змушений виходити з даностей, які є, і змушений їх пріорітезувати. Так от, з півтора мільйонів підшефних нашого міністерства 500 тисяч живуть у ОРДЛО й їх цікавить тільки пенсія», – зазначив Резніков.

Він додав, що після завершення карантину з відновленням роботи КПВВ за пенсіями приїдуть близько 272 тисяч осіб.

«Близько 3-3,5 мільярдів гривень на місяць складають планові виплати тим, хто сьогодні знаходиться на підконтрольних територіях», – зазначив Рєзніков.

Він також підкреслив, що більша частина переселенців, які залишаються в ОРДЛО, - пенсіонери, яким ніде жити на підконтрольній Україні території. Фактично, ця категорія не є переселенцями.

«Юридично – так, практично ж – ні. Ми закриваємо на це очі», – сказав віце-прем'єр.

До слова, Разумков розкритикував пропозицію Фокіна амністувати бойовиків ОРДЛО.

Нагадаємо, заступник голови ТКГ Фокін заявив, що виступає за особливий статус всього Донбасу і загальну амністію.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розцінив заяву Фокіна, як провокаційну.

А перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив, що учасника української делегації у ТКГ можуть запросити на зустріч з парламентарями до Верховної Ради.