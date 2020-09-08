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    В ОРДЛО проживає третина зареєстрованих переселенців, – Резніков

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    Віце-прем'єр-міністр&nbsp;&ndash;&nbsp;міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков - В ОРДЛО проживає третина зареєстрованих переселенців, – Резніков
    Віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков

    Йдеться про близько 500 тисяч громадян України

    На сьогодні третя частина з півтора мільйона зареєстрованих переселенців проживає в окремих районах Донецької і Луганської областей. Про це в інтерв'ю «Фактам» розповів віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

    За його словами, Україна має виплачувати пенсію всім своїм пенсіонерам.

    Він додав, що після завершення карантину з відновленням роботи КПВВ за пенсіями приїдуть близько 272 тисяч осіб.

    «Близько 3-3,5 мільярдів гривень на місяць складають планові виплати тим, хто сьогодні знаходиться на підконтрольних територіях», – зазначив Рєзніков.

    Він також підкреслив, що більша частина переселенців, які залишаються в ОРДЛО, - пенсіонери, яким ніде жити на підконтрольній Україні території. Фактично, ця категорія не є переселенцями.

    «Юридично – так, практично ж – ні. Ми закриваємо на це очі», – сказав віце-прем'єр.

    До слова, Разумков розкритикував пропозицію Фокіна амністувати бойовиків ОРДЛО.

    Нагадаємо, заступник голови ТКГ Фокін заявив, що виступає за особливий статус всього Донбасу і загальну амністію.

    Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розцінив заяву Фокіна, як провокаційну.

    А перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив, що учасника української делегації у ТКГ можуть запросити на зустріч з парламентарями до Верховної Ради.

    міністр КПВВ ОРДЛО Україна Олексій Резніков
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