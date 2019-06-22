Бойовики на Донбасі здійснили дев’ять обстрілів з початку доби, поранений український боєць



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Поранений військовослужбовець перебуває у медичному закладі, його стан задовільний

Збройні формування Російської Федерації дев’ять разів порушили режим припинення вогню з початку доби, 22 червня, станом на 12 годину.

Про це під час брифінгу у суботу повідомив речник Міноборони Максим Праута.

«Станом на 12-ту годину сьогодні, 22 червня, кількість обстрілів з боку російсько-окупаційних військ становить дев’ять, у тому числі із застосуванням 120-мм та 82-мм мінометів - три», - заявив Праута, якого цитує пресслужба Міноборони.

За його словами, на Луганському напрямку з о пів на 9 ранку упродовж 20 хвилин противник випустив 18 мін 82-го калібру та вів вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Нижньотепле.

Приблизно у цей же час зафіксовано обстріл українських позицій неподалік Південного з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї.

«На Донецькому напрямку ворог вночі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вів вогонь по військовослужбовцях ЗСУ, які виконують бойові завдання в районах Водяного, Старогнатівки та Широкиного. Близько 5-ї ранку одна 120-мм міна розірвалася на наших позиціях поблизу Красногорівки», - повідомив Праута.

Також, як він зазначив, з о пів на сьому ранку протягом півгодини противник зі станкових протитанкових гранатометів обстрілював захисників Гнутового. А після 8-ї ранку влаштував 15-хвилинну провокацію із використанням кулеметів великого калібру та стрілецької зброї біля Павлополя.

«Крім того, у період з 10.45 до 11.30 окупанти з боку населеного пункту Азов випустили вісім мін калібру 82 мм по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил, обладнаних неподалік Водяного», - додав речник Міноборони.

За наявною інформацією, від початку поточної доби один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил зазнав поранення і наразі перебуває у медичному закладі. Стан здоров’я пораненого – задовільний.

«Майже на кожен обстріл противника наші воїни відповідали вогнем з чергових засобів. Втрати ворога уточнюються», - зазначили в Міністерстві оборони.

Нагадаємо, військова делегація Європейського Союзу на чолі з Головою Військового Комітету ЄС генералом Клаудіо Граціано відвідала район проведення операції Об'єднаних сил.