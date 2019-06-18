Бойовики саботують пропуск громадян через лінію розмежування, – прикордонники



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Фото: dpsu.gov.ua

Проросійські бойовики затягують процедури «контролю» щодо осіб та транспорту, здійснюючи їх годинами

Збройні формування Росії створюють перешкоди для перетину лінії розмежування, головним чином при виїзді з тимчасово окупованої території. Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

«Збройні формування РФ, аби порушити зв’язки громадян з контрольованою територією України, створюють перешкоди для перетину лінії розмежування, головним чином при виїзді з тимчасово окупованої території. Зокрема, проросійські бойовики затягують процедури «контролю» щодо осіб та транспорту, здійснюючи їх годинами», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такі дії створюють так званий «поривчастий» рух, коли бойовики годинами накопичують перед своїми блок-постами велику кількість людей та транспортних засобів, а потім одночасно випускають їх в сіру зону великими групами, що є особливо небезпечним наприкінці визначеного часу роботи дорожніх коридорів, оскільки значна кількість громадян не встигає навіть дістатись вже закритого КПВВ.

Вчора у межах дорожнього коридору «Новоазовськ-Маріуполь». Уже після закінчення роботи КПВВ «Гнутове» о 20:20 з тимчасово окупованої території України до контрольного пункту в’їзду-виїзду прибули 25 цивільних автівок, в яких до того ж їхали чотири малолітні дитини. Люди пояснили, що їх декілька годин протримали в черзі перед блок-постом збройних формувань РФ «Октябрь» і пропустили в «сіру зону» вже після закриття КПВВ» , - зазначається в повідомленні.

Як повідомлялось, на Донбасі бойовики почали обладнувати позиції артилерії та протиповітряної оборони у населених пунктах, що суттєво посилює небезпеку для місцевого населення та об’єктів цивільної інфраструктури.