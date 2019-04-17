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    На Донбасі перебуває понад 2 тис. кадрових російських військових, - Наєв

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    <span>Командувач ООС генерал-лейтенант Сергій Наєв</span> - На Донбасі перебуває понад 2 тис. кадрових російських військових, - Наєв
    Командувач ООС генерал-лейтенант Сергій Наєв
    Фото: tyzhden.ua

    За словами командувача ОС, хоча і є тенденція зменшення присутності кадрових російських військових, основу керівного командного складу від батальйону до «армійського корпусу» займають кадрові офіцери і генерали РФ

    На окупованих територіях Донбасу перебуває понад 2 тис. кадрових російських військових. Про це заявив командувач Об’єднаних сил Сергій Наєв в інтерв’ю «ВВС-Україна».

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    «За нашими даними, росіянами комплектуються керівні посади «республіканських органів держуправління», «органи військового управління» оперативного і тактичного рівня, командні посади окремих підрозділів. Також кадрові російські офіцери є військовими радниками, інструкторами, командирами підрозділів бойового і оперативного забезпечення. Їхня кількість нами оцінюється у понад 2 тис осіб», - цитує видання слова Наєва.

    За його словами, хоча і є тенденція зменшення присутності кадрових російських військових, основу керівного командного складу від батальйону до «армійського корпусу» займають російські кадрові офіцери і генерали.

    Також, він наголосив, що, російські військовослужбовці розглядають “відрядження” на схід України як обов’язковий етап просування по службі.

    Раніше Наєв наголошував, що українські військові готові до всіх форм і способів ведення боротьби, а за окуповані території треба боротися.

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