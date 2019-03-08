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    Генерал Наєв: українська армія готова до наступальних операцій на Донбасі

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    <p>Українські бійці &laquo;готові до всіх форм і способів ведення збройної боротьби&raquo;</p> - Генерал Наєв: українська армія готова до наступальних операцій на Донбасі

    Українські бійці «готові до всіх форм і способів ведення збройної боротьби»

    Командувач Об'єднаних сил заявив, що за український народ «треба воювати і треба перемогти»

    Українські військові готові до всіх форм і способів ведення боротьби, а за окуповані території треба боротися.

    Про це в ефірі ток-шоу «Право на владу» на каналі 1+1 заявив командувач операції Об’єднаних сил (ООС) Сергій Наєв.

    Під час програми ведуча запитала у генерал-лейтенанта, чи готова Україна до наступу, аби повернути окуповані території Донбасу.

    «ООС готові до всіх форм і способів ведення збройної боротьби. Я би не був командувачем, і мої підлеглі не були би воїнами Об’єднаних сил, якби ми не були готові до всіх форм і способів, які передбачає збройна боротьба в цілому», - наголосив він.

    Також Наєв додав, що як військова людина вважає, що за український народ «треба воювати і треба перемогти».

    Нагадаємо, контактна група щодо Донбасу домовилася про режим тиші від півночі 8 березня. Попри це, українська сторона не має великих сподівань, що бойовики будуть його дотримуватися. 

    Як повідомляв «Главком», бойовики вперше цього року застосували танки проти українських захисників. 

    За останніми даними Міноборони, у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі протягом четверга, 7 березня, отримали поранення троєукраїнських військовослужбовців. 

    Також повідомлялося, що бойовики на Донбасі почали проводити мобілізацію у скорочені терміни.

    Окрім того, бойовики не пропустили гуманітарну допомогу на окупований Донбас.

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