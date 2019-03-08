Генерал Наєв: українська армія готова до наступальних операцій на Донбасі



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Українські бійці «готові до всіх форм і способів ведення збройної боротьби»

Командувач Об'єднаних сил заявив, що за український народ «треба воювати і треба перемогти»

Українські військові готові до всіх форм і способів ведення боротьби, а за окуповані території треба боротися.

Про це в ефірі ток-шоу «Право на владу» на каналі 1+1 заявив командувач операції Об’єднаних сил (ООС) Сергій Наєв.

Під час програми ведуча запитала у генерал-лейтенанта, чи готова Україна до наступу, аби повернути окуповані території Донбасу.

«ООС готові до всіх форм і способів ведення збройної боротьби. Я би не був командувачем, і мої підлеглі не були би воїнами Об’єднаних сил, якби ми не були готові до всіх форм і способів, які передбачає збройна боротьба в цілому», - наголосив він.

Також Наєв додав, що як військова людина вважає, що за український народ «треба воювати і треба перемогти».

Нагадаємо, контактна група щодо Донбасу домовилася про режим тиші від півночі 8 березня. Попри це, українська сторона не має великих сподівань, що бойовики будуть його дотримуватися.

Як повідомляв «Главком», бойовики вперше цього року застосували танки проти українських захисників.

За останніми даними Міноборони, у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі протягом четверга, 7 березня, отримали поранення троєукраїнських військовослужбовців.

Також повідомлялося, що бойовики на Донбасі почали проводити мобілізацію у скорочені терміни.

Окрім того, бойовики не пропустили гуманітарну допомогу на окупований Донбас.