Стало відомо, коли відновить роботу пункт пропуску «Мар'їнка»



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Генерал-лейтенант Сергій Наєв прийняв рішення щодо відкриття КПВВ «Мар'їнка»

Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв прийняв рішення щодо скасування режиму «червоний» та відкриття КПВВ «Мар'їнка» 10 квітня. На Донбасі контрольний пункт в'їзду-виїзду «Мар'їнка» відновить свою роботу у середу, 10 квітня, з 7:00. Про це повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook.

«Заслухавши доповідь заступника Командувача об'єднаних сил з питань застосування сил та засобів Державної прикордонної служби України, доповідь начальника відділу Державної служби з надзвичайних ситуацій України щодо результатів розмінування, Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв прийняв рішення щодо скасування режиму «червоний» та відкриття КПВВ «Мар'їнка» 10 квітня з 07:00», - йдеться у повідомленні.

Водночас у штабі застерегли противника, що у разі провокацій, створення небезпеки для громадян України, які перетинають лінію зіткнення через будь-які КПВВ, реагування Об'єднаних сил буде швидке та адекватне.

Як повідомлялося, у п'ятницю, 5 квітня, о 14:00 снайпер незаконних збройних формувань РФ здійснив обстріл блокпосту першого оборонного рубежу перед контрольним пунктом в'їзду-виїзду «Мар'їнка», унаслідок чого старший лейтенант Державної прикордонної служби України Олексій Коневега отримав поранення в ногу.

З метою забезпечення безпеки особового складу, який виконує завдання на КПВВ «Мар'їнка», безпеки громадян України, які перетинають лінію зіткнення, роботу КПВВ було припинено та введено режим «червоний».