Українська делегація в ТКГ запропонувала план розмінування критичної інфраструктури Донбасу

Місія ОБСЄ за два дні виявила понад дві тисячі мін на сході України

Більшість з таких об’єктів знаходиться саме на ділянках, які попередньо заплановані для розмінування на виконання відповідних рішень лідерів Н4 за підсумками Паризького саміту у грудні 2019 року

Тристороння контактна група з врегулювання на Донбасі провела спільне засідання в середу, 19 травня. Під час відеоконференції українська сторона запропонувала план з розмінування регіону. Про це повідомляє пресслужба Української делегації в ТКГ в Telegram.

«Українська сторона запропонувала узгодити план розмінування з графіком проведення ремонтних робіт на ключових об’єктах критичної інфраструктури поблизу лінії розмежування, зважаючи на те, що більшість з таких об’єктів знаходиться саме на ділянках, які попередньо заплановані для розмінування на виконання відповідних рішень лідерів Н4 за підсумками Паризького саміту у грудні 2019 року», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сторони погодилися, що конкретні заходи мають бути відпрацьовані в ході наступних консультацій Робочої підгрупи ТКГ з питань безпеки.

«Основна мета цих заходів – створити безпечні умови для належного функціонування об’єктів критичної інфраструктури, які насамперед забезпечують потреби цивільного населення», – наголосили в українській делегації.

Нагадаємо, понад 2 тисячі мін виявлено Місією СММ ОБСЄ лише за 28 та 29 квітня 2021 року поблизу тимчасово окупованих населених пунктів Сигнальне та Верхньошироківське Донецької області.

Так, 2 травня, в день святкування Великодня, на ґрунтовій дорозі неподалік від населеного пункту Широка Балка українські військовослужбовці виявили дитячий музичний програвач.

Розуміючи, що перебування недешевої іграшки посеред дороги не може бути випадковим, цей предмет було знешкоджено.

У пресцентрі штабу ООС зазначають, що безпеці людей у регіоні збройного конфлікту загрожує велика кількість мін та інших вибухонебезпечних предметів по обидва боки лінії розмежування.

Як вказується, відверте нехтування найманцями питань гуманітарного розмінування, відсутність попереджувальних знаків і огорож навколо замінованих територій, хаотичність мінування і відсутність карт мінних полів становить серйозну проблему і наражає на небезпеку мирне населення.