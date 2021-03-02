На Донбасі трагічно загинув 19-річний боєць

На Донбасі загинув військовий Андрій Мірча з Полтавської області

Офіційна причина смерті військового – необережне поводження зі зброєю

На Донеччині в зоні проведення Операції Об’єднаних сил загинув військовослужбовець 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Андрій Мірча. Офіційна причина смерті – необережне поводження зі зброєю.

Як повідомив заступник військового комісаріату Полтавської області Едуард Бородай, інцидент стався 28 лютого, пише видання «Коло».

Родом хлопець зі Степанівки Семенівського району Полтавщини. Йому було 19 років.

Батькам повідомили про смерть сина 1 березня. 18 березня бійцю виповнилося б 20 років.

Андрій був найстаршим у багатодітній родині (5 дітей).

За даними ЗМІ, похорон бійця відбудеться 3 або 4 березня.

Зазначимо, що за офіційними даними Генштабу, небойові втрати армії в 2020 році склали 70 осіб.

Нагадаємо, що сьогодні Зеленський полетів на Донбас, куди прибув президент Євроради. Президент України та президент Європейської ради ознайомляться з оперативною ситуацією у зоні проведення ООС.

Напередодні біля Водяного авто з військовими натрапило на міну, постраждали дев’ятеро воїнів. За даними ЗМІ, КамАЗ із військовими 36-ї окремої бригади морської піхоти наїхав на міну ТМ.